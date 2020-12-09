力挺台灣發展自衛能力！美眾院壓倒性通過2021國防授權法

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力挺台灣發展自衛能力！美眾院壓倒性通過2021國防授權法

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-09 13:11:18

美國國會/美國國旗/國會大夏/國會山莊
▲美國眾議院週二（8）以壓倒性的票數（335票對78票）通過2021年兩院共識版本的國防授權法案（NDAA FY21）。（圖／美聯社／達志影像）
美國眾議院週二（ 8 ）以壓倒性的票數通過 2021 年兩院共識版本的國防授權法案（ NDAA FY21 ），法案內容重申對台灣的支持，協助台灣軍隊現代化維持自衛能力，以及建立「太平洋威懾倡議」加強美國在印度－太平洋地區與盟友的關係以及防禦能力。
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美國國會參、眾兩院 12 月 2 日對 2021 年國防授權法案達持共識，其中將台灣列為「威懾中國新工具」並透過對台軍售、建立醫療安全夥伴關係，以及保障台灣公民在國際金融機構中的僱傭關係。美國時間週二（ 8 ），眾議院院會以 335 票贊成、78 票反對，通過2021年共識版國防授權法案（ NDAA FY21 ）。
《路透社》報導，2021 年國防授權法案涉及台灣內容包括：第 1260 條與第 9724 條。1260 條的 A、B 部分，重申台灣關係法、對台六項保證，對台軍售以及台美醫療夥伴關係； 9724 條則是保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。

除了直接提及台灣的內容，法案也確定建立「太平洋威懾倡議」，確保美國與盟國之間的關係，，同時要求防範中國工業間諜、要求中國軍工企業透明化，展現美國防衛印太地區利益的強烈訊息。

美國《國防新聞》（ Defense News ）報導，雖然總統川普先前放話要退回該法案，但民主黨仍以在眾院的多數優勢，以壓倒性票數投票贊成授權法案，同時有 40 名共和黨議員無視川普的反對，一同通過立法。眾議院軍委會主席史密斯（ Adam Smith ）發表聲明指，兩黨向美國民眾傳遞強烈的訊息：我們國家的服役軍人以及國家安全，比政治要來得更加重要。
《國防新聞》指出，目前參議院尚未對法案進行表決，外界仍在揣測川普是否會不顧國會兩院的共識，拒絕簽署這項國防授權法案。眾議院共和黨議員錢尼（ Liz Cheney ）發聲呼籲總統不要使用否決權。川普要求，國防法案必須包括終止為社交媒體提供保護的《通訊規範法》 230 條，以對 5G 網路做出規範、消減美軍在海外的部署。
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