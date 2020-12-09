預言陳其邁「未來50年最偉大市長」 藍議員諷：假消息嗎
預言陳其邁「未來50年最偉大市長」 藍議員諷：假消息嗎
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-09 13:41:02
國民黨高雄市議員宋立彬今（9）日質詢時，亮出高雄市長陳其邁12月1日就職100天的新聞，民進黨議員黃秋媖曾讚高雄市長陳其邁，並預言會是「未來50年最偉大的市長」，竟然能上任3個多月就K.O.陳菊市長13年、謝長廷7年，並問陳其邁這是「假消息嗎？」，陳其邁則說，所有議員的發言都尊重。
高雄市議員宋立彬今日進行市政總質詢時指出，高雄市長陳其邁上任100多天，有看到市長替高雄打拼的心，但有則新聞說預言陳其邁是高雄市「未來50年最偉大的市長」，才上任3個多月竟然能就K.O.陳菊市長13年、謝長廷7年，其他人都沒有，是不是代表他們都做得不好，這讓他3天都睡不著。陳其邁則表示：「所有議員的發言都尊重，包括議員質詢的內容，在我的權責下，能做的都會盡量去做，所以宋議員給我打的分數要加6分」；宋立彬則回應：「（在質詢時）答應的7件事情都完成會加7分」。
宋立彬舉「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」獲得行政院公共工程會第20屆公共工程金質獎肯定一事，強調市政是延續性的，大家都有努力到，前人種樹後人乘涼，不是剪綵就是搶前人的功勞，每一個市長做好自己的本分，大家都是階段性任務，時間到了將市政交出去、漂亮下台，成果是好的就大家共享。宋立彬也說，政治歸政治、要勇敢的誇獎別人，再問市長陳其邁認不認同前韓市府副市長李四川帶領工務局，在該項工程中努力18個月的功勞；陳其邁則說，日前是到國道10號視察工程，並不是完工，市政本來就是一棒接一棒，對於市政建設不分黨派，對所有人都表示感謝，當然是有功勞。