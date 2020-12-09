「魂顛記」在地魔幻事件　劇場重現城市變遷的都市傳說

衛武營獨家自製節目「魂顛記-臺灣在地魔幻事件」改編自謝鑫佑原著小說「五囝仙偷走的祕密」，以高雄覆鼎金公墓為背景，從臺灣鬼神信仰以及喪葬文化出發，12月11日至13日於衛武營戲劇院首演。

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▲衛武營獨家自製節目「魂顛記-臺灣在地魔幻事件」改編自謝鑫佑原著小說「五囝仙偷走的祕密」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.08）

× ▲衛武營獨家自製節目「魂顛記-臺灣在地魔幻事件」改編自謝鑫佑原著小說「五囝仙偷走的祕密」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.08）

▲舞台設計師特別設計出充滿文化歷史堆疊感的覆鼎金山景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.08）

× ▲舞台設計師特別設計出充滿文化歷史堆疊感的覆鼎金山景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.08）

這齣全新製作的演出，特別邀請金曲獎作曲家陳建騏製作配樂、知名服裝設計師謝介人量身打造角色服裝，舞台設計師陳慧也特別設計出充滿文化歷史堆疊感的覆鼎金山景，並用大量水景元素、鮮豔色彩建構出象徵幻影的場景，呈現劇中魔幻寫實的氛圍。