「魂顛記」在地魔幻事件 劇場重現城市變遷的都市傳說
「魂顛記」在地魔幻事件 劇場重現城市變遷的都市傳說
記者陳美嘉／高雄報導
calendar_today2020-12-09 14:30:00
衛武營獨家自製節目「魂顛記-臺灣在地魔幻事件」改編自謝鑫佑原著小說「五囝仙偷走的祕密」，以高雄覆鼎金公墓為背景，從臺灣鬼神信仰以及喪葬文化出發，12月11日至13日於衛武營戲劇院首演。
此劇邀請知名劇場導演周慧玲執導，是一齣以臺灣獨特神鬼信仰文化、城市歷史發展變遷為題材的作品，原著小說中人物角色眾多，為完美呈現眾多角色與寫實幻境交疊的劇情，邀集9位不同世代的表演者，搭配5個人偶串演32個角色，演員們除一人多角的演出挑戰外，更必須從頭學習操偶技術，運用真人與偶戲共演方式，詮釋劇中死而復生的意象。 將小說改編成舞台劇劇本，對已有多年編導經驗的周慧玲來說仍是一大挑戰，導演擷取了小說中的幾位角色，在過去、現在、未來交疊的三度空間中穿梭，以喪子之痛、城鄉拆遷過程中的情感、文化記憶消存的創傷，重新譜寫臺灣特有的喪葬文化與神鬼故事。
這齣全新製作的演出，特別邀請金曲獎作曲家陳建騏製作配樂、知名服裝設計師謝介人量身打造角色服裝，舞台設計師陳慧也特別設計出充滿文化歷史堆疊感的覆鼎金山景，並用大量水景元素、鮮豔色彩建構出象徵幻影的場景，呈現劇中魔幻寫實的氛圍。