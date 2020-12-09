口罩實名制31號起放寬！1週能買「10片」、每片降到4元

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口罩實名制31號起放寬！1週能買「10片」、每片降到4元

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-09 14:04:25｜update2020-12-09 14:33:01

▲網傳實名制口罩9月要漲價，但遭到指揮中心駁斥，說明每片5元將持續到年底。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（9）天調整國內口罩實名制度。（圖／NOWnews資料照片）
為了因應新冠肺炎疫情，政府在今年2月施行口罩實名制，嚴控國內的口罩數量，期間經歷數次片數調整，最終維持在成人14天9片，兒童口罩14天10片。中央流行疫情指揮中心，今天召開例行記者會時，也再次調整了最新的口罩實名制政策，
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從起，成人、兒童口罩購買片數，都將調整為14天10片，每片口罩的價格，也將從5元降至4元，每包口罩分別從45元、50元降到40元，且由工廠直接分裝給藥局，未來不會再透過藥局端分裝，民眾也可以直接買到整包10片的口罩。
根據指揮中心表示，目前國內口罩產能已大幅提升，為有效追溯口罩來源，實名制口罩政策將進行以下調整：藥局自109年12月31日起、超商等販售通路自110年1月4日起，無論成人口罩或兒童口罩，銷售片數及售價均調整為14天10片40元。實名制口罩將由廠商統一包裝成10片/包，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商(市)銷售，方便民眾辨識。

指揮中心指出，本項政策在藥局通路自第20週期(109年12月31日至110年1月13日)起開始實施，口罩售價為10片40元。超商通路則自第24期(預/續購109年12月21日至12月30日；取貨110年1月4日至1月17日)起開始實施，販售價格為10片47元(含7元運費)。民眾可上網至eMask系統或健保快易通APP登記預購繳費，或持健保卡到四大超商機台登記預購繳費，再於指定時間至八大超商/市/藥妝等通路門市領取口罩。

▲指揮中心今（9）天公布最新口罩實名制度，將調整為一週購買10片。（圖／記者劉雅文）
▲指揮中心今（9）天公布最新口罩實名制度，將調整為一週購買10片。（圖／記者劉雅文）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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