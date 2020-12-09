口罩實名制31號起放寬！1週能買「10片」、每片降到4元

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根據指揮中心表示，目前國內口罩產能已大幅提升，為有效追溯口罩來源，實名制口罩政策將進行以下調整：

指揮中心指出，本項政策在藥局通路自第20週期(109年12月31日至110年1月13日)起開始實施，口罩售價為10片40元。超商通路則自第24期(預/續購109年12月21日至12月30日；取貨110年1月4日至1月17日)起開始實施，販售價格為10片47元(含7元運費)。民眾可上網至eMask系統或健保快易通APP登記預購繳費，或持健保卡到四大超商機台登記預購繳費，再於指定時間至八大超商/市/藥妝等通路門市領取口罩。