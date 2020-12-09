防破口！陳時中：產業類移工檢疫期滿通通要「採檢」

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防破口！陳時中：產業類移工檢疫期滿通通要「採檢」

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-09 14:23:40｜update2020-12-09 14:25:26

越南籍移工隨身行李藏步槍子彈，遭金門機場航警攔查送辦。
▲中央流行疫情指揮中心今（9）天宣布，國內新增2例境外移入確診者。(圖／資料畫面)
日前印尼籍移工案688確診，在回溯找尋他的接觸者時，發現有移工逃逸，以及仲介委託醫管公司管理移工的亂象，對此，勞動部下令徹查所有醫管公司。
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根據了解，業主委託仲介安排移工來台，而這些仲介會與醫管公司合作，安排相關的移工來台後的接送、健檢等作業，為了掌握移工於自主健康管理行蹤及落實移工生活照顧，勞動部頒布兩大新制。
其中包含，雇主及仲介公司應在移工入境登錄檢疫作業時，同時於入出國移工機場關懷服務網 (https://fwas.wda.gov.tw/login.php)，登錄移工自主健康管理地點(如雇主工作地、仲介公司安置處所等)，以利掌握移工行蹤及地方政府進行實地關懷。第二個則是自主健康管理期間，應落實讓移工盡量一人一室，如果有困難者，應保持1.5公尺距離，並且配戴口罩、落實消毒作業。

指揮中心表示，基於國內防疫安全，雇主或仲介公司如果沒有配合新制，將依違反傳染病防治法第36條、第37條規定，依同法第70條規定，處新台幣3千至1萬5千元罰鍰。

此外，仲介公司因辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致勞工權益受損，將依就業服務法第40條第1項第15款及第67條規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

另外，指揮中心表示，越南、泰國產業類移工入境應居家檢疫14日，自明(10)日起，居家檢疫移工於完成檢疫程序後，應在翌日前往指定醫院辦理採檢作業，其採檢費用由指揮中心負擔，至於交通接送部分，則由雇主或仲介公司自行安排。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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