防破口！陳時中：產業類移工檢疫期滿通通要「採檢」

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中包含，雇主及仲介公司應在移工入境登錄檢疫作業時，同時於入出國移工機場關懷服務網 (https://fwas.wda.gov.tw/login.php)，登錄移工自主健康管理地點(如雇主工作地、仲介公司安置處所等)，以利掌握移工行蹤及地方政府進行實地關懷。第二個則是自主健康管理期間，應落實讓移工盡量一人一室，如果有困難者，應保持1.5公尺距離，並且配戴口罩、落實消毒作業。
指揮中心表示，基於國內防疫安全，雇主或仲介公司如果沒有配合新制，將依違反傳染病防治法第36條、第37條規定，依同法第70條規定，處新台幣3千至1萬5千元罰鍰。
此外，仲介公司因辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致勞工權益受損，將依就業服務法第40條第1項第15款及第67條規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。
另外，指揮中心表示，越南、泰國產業類移工入境應居家檢疫14日，自明(10)日起，居家檢疫移工於完成檢疫程序後，應在翌日前往指定醫院辦理採檢作業，其採檢費用由指揮中心負擔，至於交通接送部分，則由雇主或仲介公司自行安排。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。