52頻道未來　NCC：42家業者申請空頻、22家提出替補

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52頻道未來　NCC：42家業者申請空頻、22家提出替補

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-09 14:43:07｜update2020-12-09 14:43:53

NCC國家通訊傳播委員會。（圖／記者陳明安攝，2020.10.23）
▲NCC國家通訊傳播委員會。（圖／記者陳明安攝，2020.10.23）
針對52頻道未來去從，國家通訊傳播委員會NCC發言人翁柏宗今（9）日表示，目前全國64家有線電視系統中，有42家申請空頻，另有22家申請替補頻道，其中有中嘉送寰宇新聞台、大豐電（含TBC台灣寬頻通訊）申請CNN、另有世新與國聲2頻道也申請以FRANCE 24頻道替代。
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NCC今日舉行第941次委員會議，會中討論各業者申請頻道變更涉第52頻道討論案。翁柏宗指出，此案經委員會全盤了解後，其中42家申請空頻已直接許可，另有22家申請頻道替補也已函送地方政府審議；在審議期間，這22家業者也會以跳頻來處理；未來也會依據產業競爭、消費者權益、內容多樣性等要素來審核52頻道，依照「行之多年」的SOP來處理。
翁柏宗表示，等到12月11日凌晨24時之後，消費者若是從51頻道按下個頻道，會直接跳到53台；若是從其他頻道輸入52台，會停留在原有頻道；至於消費者權益方面，頻道或系統業者須於12日之前以跑馬的方式，告知民眾頻道變更等事宜。

至於中天可否在中天綜合、中天娛樂來播新聞，翁柏宗強調，中天綜合剛換照完，它的頻道地位、內容規劃、節目類型都有寫在營運規劃書裡面，若要更改內容，就需要提出更改營運計畫書，屆時NCC也會依法來審理。

談到頻道新聞區塊的規劃，翁柏宗表示，這是新聞局時代的產物，當時由於是類比的訊號，頻寬不足，且訊號較差，所以需要區塊來分隔；第二是按照民間的使用習慣，消費者多半是以頻道台數來稱呼某台，不會直呼頻道名稱；第三是頻道業者在廣告招攬時，也希望新聞局在維護消費者權益之下，去做頻道區塊化；當時新聞局有函示公平會，詢問頻道區塊化是否有消費者權益受損的問題，但那時候被告知是沒有，因此區塊化是行之有年的產物。
翁柏宗強調，現在頻道數位化之後，頻寬增加了，NCC只有講區塊化這個原則，其他頻道定頻是由系統業者跟頻道業者去談，這完全是商業機制；至於未來是否會擴大新聞區塊，只有業者與頻道兩造雙方談妥，NCC會依法來審議，不會有所介入。
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