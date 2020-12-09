迎接2021自行車旅遊年　參山處推3大八卦山自行車遊程

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另外，協助30家業者進行數位轉型，包含社群營運、line@教學、多元支付等，採小班授課教學，讓老店也能運用新行銷思維，並透過遊程包裝與多元行銷，搶攻寒假春節連假國旅商機，讓更多遊客看到八卦山的觀光魅力。
參山處指出，參與升級改造的店家，普遍肯定改造成績，以彰化二水唯一一家自行車出租店為例，店面不顯眼，根本吸引不了外地遊客，生意不好原本打算停業，經過輔導團隊「診斷」後，協助改善意象設計，整頓門面，並規畫自行車旅遊路線圖，活化經營方式後，業者已重燃繼續經營信心。
迎接2021自行車旅遊年，參山處超前部署，與八卦山業者攜手開發「卦山風光之旅」、「鄉村樂活之旅」、「鐵道田園之旅」等3條路線，各具風光與特色。其中，「卦山風光之旅」途經八卦山大佛風景區及天空步道等景點，可以一覽八卦山觀光魅力，並且品嘗鄉野美味，如黑公雞風味餐廳、淘米樂蔬食園地館等，在當地名氣響亮。
至於「鄉村樂活之旅」，則能探訪彰化在地產業，如新和春醬油漬物工廠、樂活襪之鄉博物館和台灣手套博物館等，兼具運動與購物樂趣。第三條「鐵道田園之旅」，是從二水車站出發，途經二水老街、謝東閔故居、八堡圳公園和大丘園休閒農場等，是一趟田野尋幽之旅，很適合親子假日同遊。