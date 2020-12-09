迎接2021自行車旅遊年　參山處推3大八卦山自行車遊程

迎接2021自行車旅遊年，交通部參山國家風景區管理處超前部署，攜手八卦山脈56家觀光餐飲業者轉型升級，並規劃「卦山風光之旅」、「鄉村樂活之旅」及「鐵道田園之旅」等3條自行車旅遊路線，提供親子利用假期騎鐵馬體驗田野卦山風情，沿途還能歇歇腳，品嘗當地風味小吃，為國旅新增不一樣選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀

疫情讓國旅市場大爆發，參山處看好國旅商機，早在年中針對梨山、八卦山等景區展開輔導，協助升級轉型

﹔

參山處表示，現今觀光趨勢是越在地越國際，今年輔導八卦山脈在地56家業者，其中26家的輔導內容包含品牌重建、場域擘劃、招牌設計等，突顯店家在地特色能，進而吸引遊客關注。

▲參山處輔導八卦山業者轉型，結合業者辦理各種活動提升知名度。（圖／參山處提供）

另外，協助30家業者進行數位轉型，包含社群營運、line@教學、多元支付等，採小班授課教學，讓老店也能運用新行銷思維，並透過遊程包裝與多元行銷，搶攻寒假春節連假國旅商機，讓更多遊客看到八卦山的觀光魅力。

參山處指出，參與升級改造的店家，普遍肯定改造成績，以彰化二水唯一一家自行車出租店為例，店面不顯眼，根本吸引不了外地遊客，生意不好原本打算停業，經過輔導團隊「診斷」後，協助改善意象設計，整頓門面，並規畫自行車旅遊路線圖，活化經營方式後，業者已重燃繼續經營信心。

▲參山處攜同企業輔導團逐一輔導業者改造，二水這家自行車店改造後，門面一新，配合規畫的自行車遊程，又重燃經營信心。（圖／參山處提供）

迎接2021自行車旅遊年，參山處超前部署，與八卦山業者攜手開發「卦山風光之旅」、「鄉村樂活之旅」、「鐵道田園之旅」等3條路線，各具風光與特色。其中，「卦山風光之旅」途經八卦山大佛風景區及天空步道等景點，可以一覽八卦山觀光魅力，並且品嘗鄉野美味，如黑公雞風味餐廳、淘米樂蔬食園地館等，在當地名氣響亮。

至於「鄉村樂活之旅」，則能探訪彰化在地產業，如新和春醬油漬物工廠、樂活襪之鄉博物館和台灣手套博物館等，兼具運動與購物樂趣。第三條「鐵道田園之旅」，是從二水車站出發，途經二水老街、謝東閔故居、八堡圳公園和大丘園休閒農場等，是一趟田野尋幽之旅，很適合親子假日同遊。