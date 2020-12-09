拜登政府農業部長職位 傳前愛荷華州長將回鍋
中央社
calendar_today2020-12-09 14:46:36
（中央社華盛頓/芝加哥8日綜合外電報導）美國網路媒體Axios引述知情人士說法報導，美國總統當選人拜登打算提名前愛荷華州州長威薩克（Tom Vilsack）回鍋擔任農業部長。
威薩克過去在總統歐巴馬任內執掌過美國農業部。最新消息曝光後，拜登交接辦公室尚未答覆查證請求，路透社也無法立即聯繫到威薩克，他的發言人布萊克（Regina Black）則以「尚無正式宣布消息」為由婉拒置評。威薩克回鍋擔任農業部長，可能是美國中西部農業州所樂見的。對這些生產大量玉米、大豆與小麥等商品作物的州來說，寧願看到「在地人」威薩克領軍，也不願由其他「外地人」出線。
在總統川普治下，美國「農業帶」（Farm Belt）因美中貿易戰、川普免除煉油廠在汽油中摻入玉米乙醇的義務而大受打擊；但相反的，這段期間中西部農民取得的直接農業補助金額也堪稱前所未見，即便數以百萬計美國民眾的冠狀病毒經濟援助還在國會卡關。
威薩克是美國乳製品出口協會（U.S. DairyExport Council）執行長，選前曾在農業州賣力為拜登輔選，擔任他的鄉村與農業顧問。被歐巴馬延攬出任農業部長之前，威薩克1999到2007年間擔任愛荷華州州長。民主黨建制派視他為政治安全牌，主要是因為他政治路線溫和、經驗豐富，並與農民維持著長久友好的關係。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1091209