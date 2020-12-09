北捷運、川崎擺爛　議員：中捷運求償無門？

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

北捷運、川崎擺爛　議員：中捷運求償無門？

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-12-09 14:56:37

北捷運、川崎擺爛　議員：中捷運求償無門？
▲議員林德宇表示，中捷綠線的發包施工由北捷主導，他要求市長盧秀燕硬起來，對北捷求償內容及時程也應具體說明，不要讓中捷求償無門。(圖／柳榮俊攝2020.12.9)
針對中捷意外事件後續求償及驗收問題，民進黨市議員林德宇今(9)日在議會質詢表示，中捷綠線的發包施工由北捷主導，他要求中捷及市長盧秀燕硬起來，該站在第一線處理時就要承擔主導權，對北捷求償內容及時程也應具體說明，不要讓中捷求償無門。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林德宇指出，昨天台北市捷運工程局長張澤雄在台北市議會表示，針對綠線延誤竣工，將向川崎公司求償，每延後一天可求償2000萬元，最多求償21.8億元，他批評，這些資訊市府都不曾透漏，市民還要透過台北市議員發問才能得知。
林德宇詢問，這是北捷主動跟川崎求償，還是北捷代替台中市府求償？市長盧秀燕表示，市府向北捷求償，北捷則對川崎求償，所以是一層對一層。

林德宇表示，若照北捷局長所說，還要通過最冷及最熱兩種天氣的驗收才算竣工，也就是至少還要一年，他詢問是否有具體的求償時程及內容？

交通局長葉昭甫回應，市府跟北捷是同步進行，現階段最重要且市民最關心的，是列車意外事件的釐清及改善作為，事件後續的結果都會影響到相關的契約內容，會根據契約對廠商做適度性的裁罰及求償。

林德宇指出，交通部、台中市府及台北市府於2008年所簽的三方契約，是由當時的部長毛治國及胡志強、郝龍斌兩位市長所簽，事隔多年，契約內容也有再拿出來檢視的必要，若北捷在驗收過程中有放水疑慮，也要確認台中市政府是否有處理及求償手段。

葉昭甫表示，綠線竣工的條件是通車後經過三個月的適應期，再通過一個冬天或一個夏天，至少八個月的在地天候考驗後，衡量可用度，才會辦理後續的驗收及竣工，過程中中捷握有主導權，不可能有驗收放水的情形。

林德宇說，當初營運前試運轉，中捷的人員都沒辦法陪同進場，他強調，現在該是市長站在第一線來主導處理時，就該硬起來，不能都推給北捷，發包、施工、驗收都由北捷承擔，台中市府淪為被動角色。

市長盧秀燕表示，市府已要求台北捷運工程局針對中捷再提出系統性檢測結果及解決方案，後續對於北捷局所提報告，市府絕對嚴格把關，如果解決方案無法通過，導致更大損失，將向北捷局求償，至於賠償方式，會依據事實及法律執行。
盧秀燕說，北捷局昨日所說的求償，是北捷局向下游廠商求償，而市府首重安全通車，確認安全無虞後，會就契約內容向相關對象釐清責任與求償。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

繼續作答
追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀