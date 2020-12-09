北捷運、川崎擺爛　議員：中捷運求償無門？

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林德宇詢問，這是北捷主動跟川崎求償，還是北捷代替台中市府求償？市長盧秀燕表示，市府向北捷求償，北捷則對川崎求償，所以是一層對一層。
林德宇表示，若照北捷局長所說，還要通過最冷及最熱兩種天氣的驗收才算竣工，也就是至少還要一年，他詢問是否有具體的求償時程及內容？
交通局長葉昭甫回應，市府跟北捷是同步進行，現階段最重要且市民最關心的，是列車意外事件的釐清及改善作為，事件後續的結果都會影響到相關的契約內容，會根據契約對廠商做適度性的裁罰及求償。
林德宇指出，交通部、台中市府及台北市府於2008年所簽的三方契約，是由當時的部長毛治國及胡志強、郝龍斌兩位市長所簽，事隔多年，契約內容也有再拿出來檢視的必要，若北捷在驗收過程中有放水疑慮，也要確認台中市政府是否有處理及求償手段。
葉昭甫表示，綠線竣工的條件是通車後經過三個月的適應期，再通過一個冬天或一個夏天，至少八個月的在地天候考驗後，衡量可用度，才會辦理後續的驗收及竣工，過程中中捷握有主導權，不可能有驗收放水的情形。
林德宇說，當初營運前試運轉，中捷的人員都沒辦法陪同進場，他強調，現在該是市長站在第一線來主導處理時，就該硬起來，不能都推給北捷，發包、施工、驗收都由北捷承擔，台中市府淪為被動角色。
市長盧秀燕表示，市府已要求台北捷運工程局針對中捷再提出系統性檢測結果及解決方案，後續對於北捷局所提報告，市府絕對嚴格把關，如果解決方案無法通過，導致更大損失，將向北捷局求償，至於賠償方式，會依據事實及法律執行。
盧秀燕說，北捷局昨日所說的求償，是北捷局向下游廠商求償，而市府首重安全通車，確認安全無虞後，會就契約內容向相關對象釐清責任與求償。