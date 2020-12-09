中天可否在綜合台播新聞？NCC：需更改營運規劃書
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-09 14:57:27
中天新聞台日前向法院提假處分訴訟遭到駁回，預計11日24時起正式失去頻道執照。至於外界關心中天是否能在綜合台等其他頻道播送新聞，國家通訊傳播委員會NCC今（9）日表示，中天需提出更改營運計畫書，屆時NCC也會依法來審理。
NCC指出，今日第941次委員會議決議，同意未涉及第52頻位替補（空頻）的42家系統經營者營運計畫變更申請；另外，涉及第52頻位替補頻道的22家系統經營者，後續將依程序審理頻道變更申請案。NCC強調，本次是因頻道執照屆期，而由各地有線電視系統經營者申請營運計畫變更；若NCC未於在執照屆期前，通過上述22家的變更申請案，要求系統經營者於11日24時起採行必要因應措施（如跳頻等），以維護訂戶權益。
另外， NCC今日例會有記者提問，中天未來可否在中天綜合台、娛樂台等頻道來播送新聞？NCC發言人翁柏宗表示，過去時有所聞有綜合台在早中晚三節播送新聞，不過中天綜合台才剛換照完，它們提交的頻道地位、內容規劃、節目類型都有寫在營運規劃書裡面。翁柏宗指出，中天綜合台若未來要更改頻道內容，還是要提更改營運規劃書，並交至NCC來審核，而NCC屆時也會依法來辦法。