罷免王浩宇成不成？快析輿情：關鍵在這

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罷韓行動主要由公民團體WeCare高雄、公民割草行動等發起，據QuickseeK快析輿情監測，網路上罷韓的討論，和罷韓團體有關的比例僅17%，換句話說，即便罷韓團體是罷免案的主要推動者，但「罷韓呼聲」是遍地開花，絕非僅被一小群人關注。
而王浩宇的罷免案，前5個月網路上有關罷王的討論，罷王總部經營的「罷免王浩宇」粉專生量占二分之1，相關討論集中在單一粉專。不過近日因台北市議員羅智強聲援，12月罷王總部的聲量比例降為10%，讓討論聲量產生轉變，罷王呼聲是否出現百花齊放跡象？值得持續觀察。
此外國民黨在這次罷免案中，有多大的動員能量也值得注意，以近2年藍營在中壢選區獲得的票數來看，數字約在8萬至10萬至間，而罷王案需達7萬8786票才會過關，也就是說，國民黨必須要靠相當程度的組織動員，才有機會靠藍營選票衝破罷免門檻。
據QuickseeK快析輿情監測，近5個多月來有關罷王的網路輿情，罷王總部的「罷免王浩宇」聲量占44%、其他桃園地方性社團僅2.8%，而國民黨桃園市民意代表、潛在2022桃市長候選人，聲量合計不到3%。從此可知，國民黨至目前為止，在地方上似乎沒有打算響應罷免案。
據QuickseeK快析輿情暸解，網路上罷王的相關討論，扣除前述單位後剩下的50%聲量中，有一大部分來自於國民黨台北市議員羅智強，以及其近日成立的「我+1」臉書粉專，由此觀察，國民黨目前的策略主打空戰，想將罷王案拉至全國層次，設法催化選民出來投票。
但縱使羅智強能夠一呼百應，之中擁有投票資格的網民有多少？在國民黨不進行地方動員，藍營選票無法催出的情況下，能否單靠中間選民讓罷免過關令人懷疑，畢竟從當前數據來看，罷王總部運作這麼久，罷王相關聲量仍停留在單一粉專，沒有擴散至其它地方性社團，王浩宇罷免案並非已成定局，而是充滿變數。