205兵工廠大樹廠區閃燃 廠長：才開箱就發生意外
記者陳美嘉、郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-12-09 15:17:08
國防部軍備局205兵工廠大樹廠今（９）日傳出因作業不慎發生鋁粉閃燃意外爆炸意外，造成造成三人受傷， 205廠長林正雄少將表示，員工在進行天弓二型飛彈預混物秤裝作業時，才剛開箱就出意外，事故原因還在釐清中，不過，基於安全考量，相關產線已停工，會等待勞檢核許後才復工﹔對此，高市府勞工局勞檢處也派員進廠區檢查並要求停工。
軍備局生產製造中心205兵工廠大樹廠區北營區806廠房，今天上午執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外，造成當時在推進劑所作業的士官長盧守彥、中士王伯彧及員工洪瑞陽3人受到嚴重灼傷，目前初步研判二到三度的燒燙傷，分別送高雄榮總、高雄海軍總醫院、義大醫院治療﹔國防部偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。林正雄表示，205廠光復營區過去未曾發生工安事故，本身具有火工製造能量，已幫中科院代工多年，受傷的3人均曾受訓﹑認證，資歷最深的士官長，約十五年經驗，其餘兩人也有一至二年相關經驗，三人的工作場所約3坪大，今天上午剛開箱準備取出包覆在防靜電塑膠袋內的鋁粉時，才打開就閃燃。
林正雄指出，目前受傷的三人分別在三間醫院治療，兵工廠後續會配合調查，未來將檢討原因，避免類似案件發生，事發後勞檢人員到場，據他所知，三名人員事前都依標準作業程序，戴口罩，穿防靜電的棉質工作服及防導電鞋，進場時都要摸靜電棒五分鐘，試著排除人體靜電，不過，基於安全考量，相關產線已停工，會等待勞檢核許後才復工。對於閃燃意外，國防部今(9)日表示，軍備局205廠光復營區，本日上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓等2名士官及一名洪姓員工受傷，目前人員均已送醫治療﹔國防也部指出，本部已偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。