1至3月壽星舉手！住飯店加購高鐵票7折 再送半價乘車券
1至3月壽星舉手！住飯店加購高鐵票7折 再送半價乘車券
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-09 15:13:41｜update2020-12-09 15:15:32
想要規畫生日期間來趟小旅行，高鐵宣布，與 60 家飯店合作推出「你生日．我招待」壽星住房專案，凡 1 至 3 月生日旅客入住指定飯店，除了可享高鐵票加購價 7 折起優惠，以及飯店提供的多重專屬禮遇外，旅客生日當天入住還可獲得高鐵標準車廂對號座半價乘車券 1 張。
高鐵表示，該專案除享飯店提供的住房以及高鐵車票 7 折起優惠外， 1 至 3 月壽星可依照入住飯店的不同，享有各種專屬禮遇。高鐵舉例，選擇入住台北國賓飯店的旅客，壽星住房專案一晚 4,788 元，可升等行政尊榮客房，除贈送迎賓水果、免費 minibar 與鳳梨酥外，還可享館內 Ahmicafe 和牛啾啾牛排雙人套餐。
入住台南晶英酒店海東客房一晚 4,999 元起，專案旅客可享生日專屬客房佈置、生日蛋糕，加購晶英貴賓廊 Happy Hour 享兩人同行買一送一，生日當周入住再加碼免費升等小西門套房。高鐵指出，凡 1 至 3 月壽星於生日當天入住指定飯店，完成旅程後可獲得高鐵標準車廂對號座半價乘車券 1 張。