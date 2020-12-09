議員爆醫院逃生梯鏽腐蝕嚴重　批中市府安檢未確實

台中市政府對於各行各業都有設立消防法規及消防安全設備設置標準，並依法要定期作消防檢查﹔今(9)日民進黨議員何文海質詢表示，近日卻接獲民眾投訴，台中市仁愛醫院台中院區，消防逃生梯已經生鏽腐蝕非常嚴重，質疑未落實定期消防檢查，市府每年編列高額預算，卻未確實消防安檢，對逃生梯腐蝕狀況不聞不問，已是嚴重瀆職﹔對此市府強調，相關單位將加強安檢。 我是廣告 請繼續往下閱讀 何文海表示，醫院建築物大多屬於密閉式空間， 消防逃生梯是災害發生時相當重要的逃生設備，仁愛醫院台中院區，消防逃生梯而金屬製已經生鏽腐蝕非常嚴重，絕非一時片刻造成；萬一發生火警，濃煙及高溫易經由樓梯間與管道間形成煙囪效應，醫院動輒上百上千人，如發生意外，這樣不安全的逃生梯是否能承載這麼多人員的重量？何文海也說，避難逃生梯的目的是在於災難發生時，可以讓在建築內的民眾有效率的逃生，如果因為沒有落實檢查，而當災難發生時無法發揮實際作用或者使用中發生損害，可能會造成難以挽回的傷亡。市府消防安檢不能敷衍應付，應實際執行，並立即檢討改善，才不會讓救人的醫院變成害人的地方。▲台中市仁愛醫院台中院區，消防逃生梯已經生鏽腐蝕(圖／何文海服務處提供2020.12.9) ▲台中市仁愛醫院台中院區，消防逃生梯已經生鏽腐蝕(圖／何文海服務處提供2020.12.9)