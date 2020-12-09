移工染疫風暴！揪11家醫管公司不合格　3房竟塞48名移工

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而經過清查後，目前有9位移工是一人一室、符合防疫準備，有6名移工住在非獨立寢室，但因為人少，都是符合社交距離的規範。蔡孟良提到，目前有11家有缺失，沒有完全符合勞動部相關規範，其中有1家是因為空間狹小，其餘10家則是因為沒有提供勞工保護資訊。
不過蔡孟良也透露，案688這間醫管公司，在當時總計3間房內，境收容了48名移工，明顯違反外國人生活照顧服務相關規定，因為根據推定，外國人居住面積，每人應在3.2平方公尺以上，並應提供衣物櫃（計入居住面積）。不過當地方政府前往清查時，這間醫管公司已經沒有收容移工（不列上述空間狹小的違規公司）。
蔡孟良表示，目前針對這些業者，地方政府都立刻要求限期改善，還沒改善前，這10家業者將沒有辦法讓移工入住，另外法令規定上，如果仲介透過醫管公司代理業務，但醫管公司沒有符合相關規定的話，算是仲介公司沒有善盡受委任義務，將移工帶到不合格處所，會對仲介業者進行裁罰。
指揮中心表示，基於國內防疫安全，雇主或仲介公司將要配合兩大新制，第一登錄移工自主健康管理地點(如雇主工作地、仲介公司安置處所等，第二個則是自主健康管理期間，應落實讓移工盡量一人一室，如果有困難者，應保持1.5公尺距離，如果沒有遵守，將依違反傳染病防治法第36條、第37條規定，依同法第70條規定，處新台幣3千至1萬5千元罰鍰。
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