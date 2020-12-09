雙12限定！搭台北捷運不用錢 優惠時段曝光
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-09 15:40:13｜update2020-12-09 15:40:19
台北捷運公司加入雙 12 優惠戰，旅客於 12 月 12 日指定時段持悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡搭車，可享該時段當趟車資 0 元，車站進站閘門聲也搖身一變，從「叮～叮」鋼琴聲，變成的「蝦皮免運」，這也是台北捷運首度嘗試創意的廣告行銷模式，希望給搭車旅客一個驚喜。
北捷表示，凡於 12 月 12 日上午 10 時至 10 時 30 分，持 4 種電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）搭乘捷運的旅客，該時段當趟車資 0 元； 1,280 元公共運輸定期票、活動次數票、單程票、自行車或寵物車單程票、團體票、捷運旅遊票（如一日票、北北基好玩卡等），由於票券本身已有優惠或屬特殊票種，不在本次活動優惠範圍之內。常客優惠權益部分，北捷說明，常客優惠採計次計價制，上月搭乘次數決定下月折扣數，因此本次活動期間內持電子票證搭乘的旅客，搭乘次數照樣併入累計，不會影響下月折扣數。北捷提醒，儘管活動時段內搭乘免費，但同站進出超過 15 分鐘、不同站進出超過 2 小時的旅客，仍然依照規定向旅客計收逾時費；環狀線板橋站、新埔民生站站外轉乘的旅客，則維持現行環狀線公告， 20 分鐘之內完成轉乘者，可合併里程，旅運費以 0 元計算，若超過時間轉乘，則轉乘後的里程視為新里程，將重新計算票價。