徐國勇稱社宅租金制度早訂定 柯文哲：中央就沒能力啊！
徐國勇稱社宅租金制度早訂定 柯文哲：中央就沒能力啊！
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-09 15:41:52｜update2020-12-09 15:44:31
台北市明倫社會住宅，因為44坪三房型的月租金高達4萬500元引發爭議。對此台北市長柯文哲日前將球拋給中央，認為應該訂定統一的租金機制。對此內政部長徐國勇今表示，中央政策很清楚是以市價8折出租，各地方政府要執行就要有能力處理。不過柯文哲下午被問及此事時，則反嗆徐國勇「中央政府就沒有能力啊」。
針對明倫社會宅租金過高風波，徐國勇在今天立法院內政委員會前受訪表示，當時政策很清楚，一般都是用市價的八折，這有一定的標準，如果是弱勢，基本上是六四折、六五折，讓弱勢家庭住得起、住的好，這是最重要。而對於外界批評明倫社會宅租金過高？徐國勇說，「我也不批評，中央政策很清楚，各地方政府執行，他們應該要有能力處理」。而身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，今天中午前往民眾黨立法院黨團，進行每週例行的黨政會報。會後被媒體問到徐國勇的說法時，僅簡短回應「中央政府就沒有能力啊」，隨即上車離去。