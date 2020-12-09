徐國勇稱社宅租金制度早訂定　柯文哲：中央就沒能力啊！

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徐國勇稱社宅租金制度早訂定　柯文哲：中央就沒能力啊！

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-12-09 15:41:52｜update2020-12-09 15:44:31

台北市長柯文哲1日進入議會拜會各個委員會時，被問到一個月後即將開放的萊豬，柯文哲強調，民進黨已經從一黨獨大蠻橫到「一黨偉大」的程度。
▲針對內政部長徐國勇表示，中央早就制定社宅租金制度，對此柯文哲則反嗆「中央政府就沒有能力啊」。（圖／記者丁上程攝）
台北市明倫社會住宅，因為44坪三房型的月租金高達4萬500元引發爭議。對此台北市長柯文哲日前將球拋給中央，認為應該訂定統一的租金機制。對此內政部長徐國勇今表示，中央政策很清楚是以市價8折出租，各地方政府要執行就要有能力處理。不過柯文哲下午被問及此事時，則反嗆徐國勇「中央政府就沒有能力啊」。
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針對明倫社會宅租金過高風波，徐國勇在今天立法院內政委員會前受訪表示，當時政策很清楚，一般都是用市價的八折，這有一定的標準，如果是弱勢，基本上是六四折、六五折，讓弱勢家庭住得起、住的好，這是最重要。而對於外界批評明倫社會宅租金過高？徐國勇說，「我也不批評，中央政策很清楚，各地方政府執行，他們應該要有能力處理」。
而身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，今天中午前往民眾黨立法院黨團，進行每週例行的黨政會報。會後被媒體問到徐國勇的說法時，僅簡短回應「中央政府就沒有能力啊」，隨即上車離去。
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