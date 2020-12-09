大陸洪災怵目驚心　中市水利赴陸考察預算惹議

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴佳微指出，既然要考察應該要去找一些治水能力更佳的國家去考察，出國預算的每一筆計畫都應該要有所依循。難道中國政府讓民眾泡在大水裡面習以為常的打麻將、泡在水裡面煮菜是值得讓人效仿的作為嗎？
賴佳微同時發現，建設局為推動臺中市巨蛋體育館興建工程，編列預算去考察東京巨蛋、名古屋巨蛋。但這筆預算在主導興建巨蛋的兩個重要局處運動局以及都發局都沒有編，明明巨蛋的興建事涉跨局處，先期的建置規劃也會與後續的營運相互有連動關係，就算真的要去也是跨局處共同參與去研擬意見，否則這樣只會凸顯盧秀燕市府完全缺乏橫向聯繫。
賴佳微表示，請盧市長要求底下各局處，爾後所有的出國計畫，都應該要審慎評估，尤其出國考察的經費都是民脂民膏，不能讓民眾心中認為官員們出國都只是在享樂，沒有在好好做事情。
市府水利局表示，有關110預算編列臨時邀請因公赴大陸地區旅費係為常態性編列之經費，且可勻支至國外旅費，目前尚未規劃明年出國計畫，111年會注意此項刪除。
運動局表示，台中巨蛋體育館為市府相關機關分工合作推動，運動局就未來營運管理面積極研擬推動策略，相關考察所獲得優良經驗將納入參考研究，為未來台中巨蛋營運研提具體可行的推動策略。