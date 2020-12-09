大陸洪災怵目驚心　中市水利赴陸考察預算惹議

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大陸洪災怵目驚心　中市水利赴陸考察預算惹議

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-12-09 17:20:00

大陸洪災怵目驚心　中市水利赴陸考察預算惹議
▲民進黨議員指出，中國今年洪災造成數千萬人受災，但是想不到水利局明年竟然編列預算赴中國考察防災防洪。(圖／柳榮俊攝2020.12.9)
台中市議會今(9) 日進行市府110年預算審查，民進黨議員賴佳微、陳淑華、李天生等，針對市府水利局等相關局處出國考察預算質詢指出，中國今年洪災造成數千萬人受災，從不少新聞畫面來看，除了車翻橋毀，甚至嚴重一點還有人被沖走，但想不到水利局明年竟然編列預算赴中國考察防災防洪，難道盧市長是要讓台中跟中國一樣泡在水裡嗎？
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賴佳微表示，今年中國洪災，大半個中國都泡在水裡，很多地方到處都淹到二樓以上，嚴重一點的如房子倒塌、汽車在洪流裡翻滾，甚至還有許多人被大水沖走的影像，每段畫面都讓人看的十分怵目驚心，也讓人質疑中國政府對於洪災與治水的能力是否完善。
賴佳微指出，既然要考察應該要去找一些治水能力更佳的國家去考察，出國預算的每一筆計畫都應該要有所依循。難道中國政府讓民眾泡在大水裡面習以為常的打麻將、泡在水裡面煮菜是值得讓人效仿的作為嗎？

賴佳微同時發現，建設局為推動臺中市巨蛋體育館興建工程，編列預算去考察東京巨蛋、名古屋巨蛋。但這筆預算在主導興建巨蛋的兩個重要局處運動局以及都發局都沒有編，明明巨蛋的興建事涉跨局處，先期的建置規劃也會與後續的營運相互有連動關係，就算真的要去也是跨局處共同參與去研擬意見，否則這樣只會凸顯盧秀燕市府完全缺乏橫向聯繫。

賴佳微表示，請盧市長要求底下各局處，爾後所有的出國計畫，都應該要審慎評估，尤其出國考察的經費都是民脂民膏，不能讓民眾心中認為官員們出國都只是在享樂，沒有在好好做事情。

市府水利局表示，有關110預算編列臨時邀請因公赴大陸地區旅費係為常態性編列之經費，且可勻支至國外旅費，目前尚未規劃明年出國計畫，111年會注意此項刪除。
運動局表示，台中巨蛋體育館為市府相關機關分工合作推動，運動局就未來營運管理面積極研擬推動策略，相關考察所獲得優良經驗將納入參考研究，為未來台中巨蛋營運研提具體可行的推動策略。
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