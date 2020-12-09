管樂搖滾BAR　激盪出嘉義市國際管樂節火花

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嘉義市長黃敏惠說，嘉義市管樂節現已成為國內外的管樂團來參與管樂節的榮耀，成為最重要的標竿，雖然國外團隊不能來，但是這次管樂節的跨領域整合，讓國外團體在網路上欣賞這多元、豐富的節目；嘉義市不但是全台灣管樂的品牌，更是世界所認證的，如2011年世界管樂年會，外國團隊來過嘉市後，到現在還津津樂道，這樣的美好的事情是大家所共同創造的。
今年嘉義市國際管樂節安排13場室內音樂會演出，12月18日(五)晚上的管樂節開幕音樂會，將由「Made in Chiayi 來自嘉義的聲音」嘉義市青年管弦樂團擔綱演出；團員中有多位榮獲國內音樂大賽前三名的菁英新秀，將以多首精彩的管樂協奏曲為今年管樂節揭開序幕；12月26日「宇宙之音」特別邀請到俄羅斯作曲家亞歷山大尼安金（Alexander Nyankin）重新改編霍爾斯特作品《行星組曲》，並由日裔美籍梶間聡夫指揮，節目內容是結合國樂及管樂共同演奏，而管樂節有史以來的第一齣「管樂劇場」─「蕭士塔高維奇與我—低音號謀殺案」今年誕生，由衛武營戲劇顧問耿一偉教授指導、二律悖反協作體導演李勻、與他拉喇叭團一起攜手打造，要帶給觀眾全新的體驗，1月1日將在嘉義市政府文化局音樂廳首演。
文化局表示，2020嘉義市國際管樂節自109年12月18日(五)至110年1月3日(日)止，活動日期達15天，為配合中央疫情指揮中心防疫措施，民眾觀賞管樂節踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，而屬於封閉型的場地包括體育場、音樂廳等區域並須配合量額溫及實名制登記作業，由現場工作人員協助引導入場，並保持社交距離，體溫超過37.5度民眾，禁止入場。