國民黨中常會演講　彭文正談新聞自由要民進黨「快邀我」

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭文正曾公開質疑蔡英文總統涉及假博士、假論文事件。他受訪時強調自己不變的理念，就是他是台獨分子。所謂台獨的定義，就是台灣人有權利且獨立的決定自己的未來。他說「前天我是深綠急獨，昨天我卻變成中共同路人，今天又來到深藍的陣地，感到蠻有趣」。
彭文正說，今天談的是他對新聞自由一向的理念，他也談中天案、談「政經看民視」這節目是怎麼被關掉的，和他在網路上討論「假論文、假博士」時遭到一連串的打壓，把這三件事情串起來，可以看到今天的政府是怎麼看待言論自由和新聞自由。
彭文正表示，他受邀來國民黨中常會演講是「秒答應」，一秒就答應，連國民黨都嚇一跳。即使是習近平邀他去談新聞自由，他也會去，他開玩笑表示「只是我的同仁說，千萬別去，去了就回不來了」。
彭文正指出，這是他生平第一次和江啟臣主席見面，但他跟「蔡英文同學」這輩子也只見過一次面。他說「我在這裡公開呼籲，我在等民進黨中常會邀我去演講，談新聞自由，我一定跑步去」。
彭文正感嘆，他公開喊了一輩子「國民黨不倒，台灣不會好」，今天卻來到國民黨中常會演講，人生際遇宛如白雲蒼狗。
江啟臣在彭文正演講結束後表示，大家可以看到彭文正身為客家鄉親，有其硬頸、執著的精神，他面對一路走來的挑戰和委屈，就是訴求公平正義，這就是國民黨所追求的。江啟臣說，大家的政治理念可以不一樣，可以批評國民黨、不喜歡國民黨，但不得不追求公平正義，尤其面臨一個鴨霸的執政黨，對民意不理不睬，連憲法保障的言論自由與民主根基，都一個個毀壞，這才是今天大家最感到威脅的地方。不管政治理念如何，都應該維持台灣的民主政治，大家就不得不捍衛言論自由與新聞自由。
江啟臣也在中常會表示，對照總統府在今年五月份所流出的密件中對於NCC（國家通訊傳播委員會）委員的描述，我們更懷疑中天不予換照的劇本，早就已經寫好了。他說，「法國政治家托克維爾，早在1835年就曾經明言『為了享受新聞自由所帶來無法估量的好處，必須要忍受新聞自由所帶來無法避免的壞處』，當我們的政府一一列舉不予換照的理由，更是徹底遺忘了關掉一家新聞頻道，對於我國新聞自由所帶來更深遠的影響與衝擊。在政府與媒體之間，我們跟美國開國元勳傑佛遜一樣，毫不猶豫地選擇與媒體站在一起」。