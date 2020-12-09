誠品年度閱讀報告　年度10大暢銷書、作家出爐

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誠品年度閱讀報告　年度10大暢銷書、作家出爐

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-09 16:03:19｜update2020-12-09 16:04:03

▲誠品24小時書店由信義店接手，一開始先滿足他們的社交第一線生理需求，吃的解決後再擴及到玩的、娛樂的，再來上升到精神層面，誠品24小時書店將帶來文化上的刺激。（圖／記者許家禎攝）
▲橫跨亞洲經營的誠品書店今（9）日發布「2020誠品年度閱讀報告」，公布10大暢銷書與最受歡迎的10大華文作家。（圖／NOWnews資料照）
橫跨亞洲經營的誠品書店今（9）日發布「2020誠品年度閱讀報告」，今年適逢百歲誕辰的文壇巨匠張愛玲，是唯一同獲台港陸讀者青睞的「年度10大作家」，而新世代作家 「不朽」則奪下台港年度作家第1名，蘇州則由獲科幻小說最高榮譽雨果獎作家劉慈欣連續3年奪冠。
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今年的台灣暢銷書前10名，則分別為萬特特《這世界很煩,但你要很可愛》、柴鼠兄弟《跟著柴鼠學FQ,做自己的提款機》、不朽《所有溫柔都是你的隱喻》等作品，而今年度最受歡迎的華文文學作家，不朽在台港兩地均為第1，在台更是第2年蟬聯冠軍，蘇州則是連續3年奪冠的劉慈欣，而知明近代文學作家張愛玲更是在中港台三地均上榜前10大華文作家。
▲2020台灣年度新書TOP10。（圖／誠品提供）
▲2020台灣年度新書TOP10。（圖／誠品提供）
誠品觀察，今年外在挑戰不斷，除了帶動憂鬱症相關主題出版量成長 70%、培養理財腦的財務相關主題銷售躍升140%，另外增肌減脂相關主題成長達110%。

誠品年度閱讀報告特別針對50歲至69歲的橘世代、30歲至39歲的Y世代和29歲以下的Z世代分析閱讀偏好。誠品分析會員資料發現，39歲以下為誠品會員購書消費主力佔58%，其中以Z世代佔比最高，不過橘世代購書人數從2015年至今成長52%，平均一年購買6.9冊，顯示橘世代仍是閱讀不可忽視的一群。

▲橘世代購書人數從2015年至今成長52%，平均一年購買6.9冊，顯示橘世代仍是閱讀不可忽視的一群。（圖／誠品提供）
▲橘世代購書人數從2015年至今成長52%，平均一年購買6.9冊，顯示橘世代仍是閱讀不可忽視的一群。（圖／誠品提供）
除了大眾小說、心理學、投資理財3大類，橘世代與Y、Z世代閱讀興趣迥然不同，Y、Z世代最愛包括圖文書、兒童圖書，而橘世代則熱愛「增肌」，更樂於拚英文多益考試、學日文，歷史、醫學書籍也明顯受歡迎。

▲除了大眾小說、心理學、投資理財3大類，橘世代與Y、Z世代閱讀興趣迥然不同，Y、Z世代最愛包括圖文書、兒童圖書，而橘世代則熱愛「增肌」。（圖／誠品提供）
▲除了大眾小說、心理學、投資理財3大類，橘世代與Y、Z世代閱讀興趣迥然不同，Y、Z世代最愛包括圖文書、兒童圖書，而橘世代則熱愛「增肌」。（圖／誠品提供）
誠品總經理李介修說，2020對於誠品是一場驚險的賽車拉力賽，誠品也因應各種市場變動進行「減速、加速、彎道超車」，在減速方面，除了關閉敦南店，也盤整了一些比較沒有那麼有效益的店面，加速方面則是在香港開設兩家期間限定店，和兩家正式店面，今年也與吉隆坡簽下正式合約，未來也將在吉隆坡展店。
誠品表示，未來將佈局全通路平台並深耕台灣社區，陸續在屏東縣立圖書館、高雄接武庫開展期間限定店，明年將進駐嘉義市立美術館，更將開展社區小型模組店實驗店，今年全新會制與「誠品人 APP」上線，「誠品線上 eslite.com」結合全新倉儲型物流12月1日全新開站。
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