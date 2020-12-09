中火新燃氣機組卡關　盧秀燕：台中人委屈了

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中火新燃氣機組卡關　盧秀燕：台中人委屈了

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-12-09 16:20:17

中火新燃氣機組卡關　盧秀燕：台中人委屈了
▲議員楊正中要求，台中市政府應堅持「汰舊換新」立場，不要委屈自己、犧牲市民健康，來換取台中市成為全台最大電廠的名號(圖／柳榮俊攝2020.12.9)
針對台電對外表示，中火新燃氣機組卡關，希望台中市政府可以協助取得開工許可國民黨議員楊正中今(9)日質詢要求，台中市政府應堅持「汰舊換新」立場，不要委屈自己、犧牲市民健康。市長盧秀燕強調，台中市多年來已經善盡對全國供電的責任跟義務，如果中火增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按比例汰換，這樣對台中市民才公平。
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楊正中表示，盧市府上任後，藍天再現、台中空氣逐漸變好，民眾有感，顯示市府對中火減媒的鐵腕政策奏效，但是台電今天對外表示，為使台中電廠的2部機組到位，希望中市府協助取得開工許可楊正中說，中火現有十部燃煤機組，發電量為550萬瓩；如加計新設之二部燃氣機組，發電量將高達810萬瓩，將成為全台最大電廠。
為此，楊正中要求，市府應明確告知台電，並堅持一貫「汰舊換新」的立場。因為不是市府不協助，而是台電自始自終不願意汰舊換新。再者，如汰換四部老舊機組，總發電量為590萬瓩，也比現在高40萬瓩。

楊正中說，希望盧市長站在為人民健康把關的立場，不要讓台中市委屈，結果還不能求全、汰換老舊燃煤機組。

盧秀燕強調，不能接受機組只增不減、不能接受無法汰舊換新，如果增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按比例汰換，這樣對台中市民才公平，中火已經是全國最大電廠，台中市民多年來已善盡對全國供電的責任跟義務，台中沒有義務成為全世界最大的火力發電廠，這個第一台中不要，一定要為台中市民健康把關，不同意不汰舊換新，也不同意只增不減，如果要增就一定要把老舊的汰換掉，希望大家團結。

環保局表示，中火已是世界第4大火力電廠，在中火興建2部燃氣機組的環評審查，市府多次表達中火2部燃氣機組上線後，應同時汰除老舊4部燃煤機組，以兼顧區域供電公平與環境正義。興達電廠在燃氣機組更新改建計畫環評內容，承諾燃煤1、2號機組提前至2023年底除役，燃煤3、4號機組提前至2025年及2026年除役，但為何只有中火不能提前除役，只能轉為備用？
環保局指出，燃氣機組也會有污染，中火新裝設2部燃氣機組，增加的發電量相當於4部燃煤機組，台電公司預計民國113年上線後加上原有10部燃煤機組，中火將成為世界最大的火力發電廠，盼經濟部在盤點未來十年長期電源開發計畫時，能將中部民眾擔心增設機組造成污染增加及需要乾淨空氣的聲音聽進去。
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