永不放棄　周大觀文教基金會頒抗癌圓夢助學金

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永不放棄　周大觀文教基金會頒抗癌圓夢助學金

記者黃守作/高雄報導

calendar_today2020-12-09 17:30:00

▲周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢獎助學金給抗癌的學生，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2020.12.09)
▲周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢獎助學金給抗癌的學生，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2020.12.09)
周大觀文教基金會於今(9)日上午，在高雄市大寮區中山工商禮堂，舉辦抗癌圓夢獎助學金頒獎典禮，頒發抗癌圓夢助學金給抗癌的學生，以資鼓勵。
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周大觀文教基金會抗癌圓夢獎助學金頒獎典禮，是由周大觀文教基金會創辦人周進華主持，會中頒獎表揚就讀台南女中的陳佳璟、就讀中山工商的莊珽翔、就讀高雄科技大學的林德瑋等3位抗癌學生，以及2位陪伴抗癌學生的母親陳台秀、呂靜雅，以資鼓勵。
▲中山工商校長林昭億(右)鼓勵該校獲獎學生莊珽翔永不放棄，熱愛生命。(圖／記者黃守作攝，2020.12.09)
▲中山工商校長林昭億(右)鼓勵該校獲獎學生莊珽翔永不放棄，熱愛生命。(圖／記者黃守作攝，2020.12.09)
周大觀文教基金會創辦人周進華表示，該基金會為鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，乃設置抗癌圓夢基金，每位罹癌學生2萬元，自民國86年至今(109)年，23年來已幫助12963位罹癌學生圓夢，以化癌為愛，活出希望。
周進華指出，國內每年罹癌學生約6百人，以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、骨癌、神經母細胞瘤等最常見，此次感謝血癌正向天使陳佳璟、腦癌多障勇士莊珽翔、單親腦癌船長林德瑋等同學，以及陪伴呼吸勇士張恆鈞33年的天使媽媽陳台秀、陪伴腦癌小舞者陳品淇抗癌6年的天使媽媽呂靜雅等人，到場現身說法，帶動與會學生熱愛生命。
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