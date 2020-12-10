呆萌黑汪「解鎖」杯套新用途　無辜大眼盯主人：救救我～

原來杯套還有這種用途啊！因為手搖飲料及環保觀念的盛行，杯套在台灣可說是四處可見，但Facebook＠陳豆皮Dopey家的「歐告」，居然誤打誤撞，幫這個常見的東西賦予了新的一個用途，一起來看看吧！

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▲眼睛大大，超級可愛的豆皮！（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

× ▲眼睛大大，超級可愛的豆皮！（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

▲左邊是妹妹豆妞～（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

× ▲左邊是妹妹豆妞～（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

這隻有著一雙無辜大眼的狗狗叫豆皮，是飼主家的第一隻狗狗，且他們之間的相遇非常不平凡。當年飼主詹小姐在五股的山上騎車，在路途中遇到了牠，擔心在外流浪，有一頓沒一頓的容易挨餓，便停下車來想至少讓牠這餐有個著落，餵完後詹小姐與她道別，但黑狗似乎不想讓這緣份就這樣斷線，不停地在後頭追呀追，當詹小姐他們車一停下來，「咻」一聲黑狗一屁股坐上腳踏板，強制欽點了他們！

▲豆皮：謝謝你們帶偶回家～（燦笑）（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

× ▲豆皮：謝謝你們帶偶回家～（燦笑）（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

從此路上少了一隻浪浪，詹小姐家則多了一隻「豆皮」！且豆皮以前雖身為浪犬，但對於如廁可是一點都不馬虎，詹小姐說牠非常的聰明，只要帶牠到家裡廁所並說明：「以後要在這裡尿尿喔！」豆皮馬上瞭解，從來沒在別處亂解放。不過聰明的豆皮也有呆萌的時候，這天主人一回家，映入眼簾的就是豆皮套著這「杯套」的模樣，且露出一臉無辜的表情，像是在說：「快過來幫幫我嘛～」。

▲到底怎麼弄到臉上的，實在讓人好奇！（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

× ▲到底怎麼弄到臉上的，實在讓人好奇！（圖／Facebook＠陳豆皮Dopey授權提供）

豆皮把「杯套」當成「嘴套」使用的照片在網路傳開後，網友們紛紛回覆：「意外發現新商機！！」、「原來杯套可以兩用，外出太吵就可以用！」、「怎麼套的太厲害了！自己挖坑給自己跳，下次媽媽就知道怎麼用了～」。若喜歡呆萌又聰明的豆皮，也可以去關注他們的粉絲團，看看牠未來還有什麼驚人的舉動吧！（編輯：李惠婷）