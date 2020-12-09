名家論壇》黎榮章／藍委丟內臟杯葛究竟加分還扣分？

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近期的聲量高峰當屬日前立法院丟內臟的抗爭，畫面不僅登上英國廣播公司（BBC）、英國衛報（The Guardian）等多家外媒，更被批評「家醜傳千里」，增添國人對國會問政走針的不滿，據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，「丟內臟」的網路情緒聲量，負面聲量超過正面10倍有餘，顯示輿情普遍態度反感。但仔細觀察國民黨支持者看法，他們認為「終於有點革命黨的樣子」、「這次終於替我們出了一口氣」。這凸顯「丟內臟」的招數對中間選民來說雖然觀感不佳，但對接連歷經罷免韓國瑜、補選失利等一連串挫折的藍營支持者來說，仍是一個很好的情緒出口。
觀察萊豬爭議究竟對藍綠2黨造成什麼影響？從2黨的網路好感度走勢可看出，萊豬剛宣布進口時，9、10月國民黨都還大致領先民進黨，但隨立院進入漫長杯葛，國民黨的好感度從10中開始走下坡，11月更反遭民進黨超車，整體觀感不佳。這也驗證了用杯葛、丟內臟的方式和執政黨纏鬥，最終僅能獲得藍營支持者肯定，在中間選民中無法起到加分效果。萊豬爭議聲10月起開始降低，但平均每日仍有1萬5000以上則，民意反彈也不減，然而最大在野黨竟別無他法，僅是靠不斷議事杯葛、上演立院肉搏戰來博取注目、在同溫層取暖。
日前行政院長蘇貞昌也成功完成施政報告，國民黨丟完豬內臟後，也開始重回質詢台質詢蘇揆，對外雖宣稱「文攻武鬥」樣樣來，但回顧這一整個會期，國民黨究竟換到什麼？似乎連最一開始提出的訴求「蘇貞昌為萊豬進口道歉」也無疾而終，立院2個多月的空轉，換到的竟是無盡枉然。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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