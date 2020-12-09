影／技高一籌！陳益樺奪全國技藝競賽車床組金手獎第2名

破天荒！國立員林農工為青年農民培育搖籃，今年首度有學生陳益樺奪得全國技藝競賽工業機械類車床金手獎第2名，農業類食品檢驗分析職種個人金手獎第5、6名團體第3名，校長林玉芬說，全國技藝競賽是技職學校最重要的全國競賽，學生的努力在技職教育仍可闖出一片天。

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▲國立員林農工為青年農民培育搖籃，學生參加全國技藝競賽，包辦二座個人金手獎，還拿下團體第三名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

× ▲國立員林農工為青年農民培育搖籃，學生參加全國技藝競賽，包辦二座個人金手獎，還拿下團體第三名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

員林農工機械科三年乙班陳益樺在工業技藝競賽「車床」職種拿下金手獎第2名，認為自己在不到100天的練習時間裡獲得術科近滿分、也是競賽中最高分的成績，指導老師林世農說，上次練習時糾正的錯誤陳益樺他這次一定排除，這是陳益樺的執著，也是他取勝的重要因素。

林世農說，陳益樺是因為喜歡機械才選擇就讀機械科，但他卻是歷年來最慢下決心要當技藝競賽選手，直到今年全國機械群科專題製作競賽拿到第一名，陳益樺才敢肯定自己的技術，並進一步想是否能藉由技術能力向國立科大邁進。

▲國立員林農工個人金手獎第六名的楊宜臻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

× ▲國立員林農工個人金手獎第六名的楊宜臻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

指導老師李玉環說，農業類食品檢驗分析個人金手獎第五名的賴家駿是本次競賽中術科食品微生物實習部分獲得最高分成績的選手；個人金手獎第六名的楊宜臻在班上成績一直維持第一名，從一年級時就被列為選手培訓。

林玉芬表示，今年工業類技藝競賽，車床職種有66名選手參加，是第三多選手的職種，能獲得第2名相當不容易，至於農業類「食品檢驗分析」職種參賽學生則是參賽選手第二多的，學校不僅包辦二座個人金手獎，還拿下團體第三名，指導老師們確實付出極大心力。

▲國立員林農工今年首度有學生陳益樺奪得全國技藝競賽工業機械類車床金手獎第2名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

× ▲國立員林農工今年首度有學生陳益樺奪得全國技藝競賽工業機械類車床金手獎第2名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 09）

員林農工實習主任王弘仁說，今年在農業類與工業類共獲得個人3座金手獎、6個優勝，團體2座第三名

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團體獎是農業類食品加工職種與食品檢驗分析職種，個人優勝分別是農業類園藝盧秉疄、食品加工黃芊菱、張凱傑、造園景觀傅新翔、生物產業機電陳秉豐、工業類鉗工王秉宸。所有得獎學生均可獲得技優甄審加分20％到35％，在技專校院個人申請入學及大學與科大特殊選才入學等管道時也都是很重要的入學參考指標。