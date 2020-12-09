消保處隨機稽查成人紙尿褲 有兩成品質不符規定會回滲
消保處隨機稽查成人紙尿褲 有兩成品質不符規定會回滲
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-09 16:17:30｜update2020-12-09 16:18:59
我國已步入高齡化社會，成人紙尿褲的需求也漸增，行政院消費者保護處日前於8月至10月期間，在大台北地區的實體店面與網路通路上，抽測15件市售成人紙尿褲，進行品質檢測及標示查核。結果發現，有3件品質不符規定，5件不符標示規定，違規部分將由主管機關依法處理，若屆期未改善，分別將處以6萬以上150萬以下罰緩與2萬元以上10萬元以下罰鍰。
行政院消費者保護處今（9）日針對「市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果」進行說明，在今年8月到10月間，消保處隨機從實體店面與網路通路上，抽測不同廠牌的成人紙尿褲15件，並委由檢驗公司進行甲醛萃出量、可遷移性螢光物質、表面乾爽性、外漏試驗、尿液施尿量及保留量等項目之檢測；另由經濟部中辦進行商品標示的查核。在品質方面，15件商品中，有12件完全符合規定，3件不符規定。其中甲醛萃出量、可遷移性螢光物質、外漏試驗部分，15件全數符合規定；但在表面乾爽性（回滲量）部分，有3件不符規定，缺失態樣為回滲量超過30公克限量；而尿液施尿量及保留量有1件不符規定，缺失態樣為縱向尿液保留量未達400公克標準，其中1件是同時不符合回滲量與尿液施尿量及保留量。
而標示查核方面，15件中有10件完全符合規定，5件不符規定。主要缺失態樣為進口商或製造商相關資訊不足，例如未標示進口商名稱、地址及電話等。
消保處表示，品質不符規定3件，由經濟部標準檢驗局依《消費者保護法》處理，如有違法情事，將依第58條限期改善，若屆期未改善，將處6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。標示不符規定5件，由經濟部中部辦公室依《商品標示法》第15條，移請相關地方政府通知業者限期改正，若屆期未改正，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。消保處同時提醒消費者，在選購成人紙尿褲時，除注意尺寸大小外，亦應注意有無標示製造商或進口商之基本資料，及原產地、使用注意事項等資訊，並依相關注意事項正確使用商品。