足球／率復興高中尋求聯賽二連霸 張仟縈：看運氣
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-09 16:51:52
109學年度中等學校五人制足球聯賽今年突破歷屆新高共有155隊參與，尋求高男組連霸的復興高中主帥「老鷹」張仟縈苦笑說，今年衛冕要「看運氣」，因為高三8主力都畢業了。
張仟縈為昔日中華五人制隊長，退役後接任復興高中教練，去年拿下執教後首冠，今年尋求二連霸，不過張仟縈坦言，「今年看運氣，以前3名為目標。畢業了8個高三，整體戰力在調整，幾乎是全新的陣容。」而今年最大敵人就是曾締造5連霸的民雄農工，張仟縈表示去年主力是高二，變成今年升上高三，戰力比去年還要好，而中市青年、南市新豐也都是不可小覷的隊伍。這三隊已從南區預賽晉級。
張仟縈表示年初疫情爆發前，曾率子弟兵和民雄農工一同赴日移訓，形容兩隊「亦敵亦友」，民雄農工總教練朱家葦也是昔日中華隊戰友，張仟縈表示赴日移訓收穫不少，看到更多不一樣的足球文化，期待可以運用在聯賽上。
復興將在北區預賽21日至31日於台北體育館爭奪前8晉級全國複賽，複賽今年改成循環賽，南、北區共16隊分成兩組進行，兩組取前4名晉級全國決賽。