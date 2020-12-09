疫情年出版業年度報告！台港日中4地大評比出爐

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在香港方面郎正中表示，實體書店大幅萎縮，不過出版生力軍持續投入，今年獨立出版社陸續成立，為書業及讀者帶來新面貌，香港誠品也引入7家獨立出版社，積極推廣相關出版品，在實體書店萎縮方面，誠品選擇逆風而行，開展2家正式店與2家期間限定店，而今年由於反送中事件持續延燒，以香港為題的書籍明顯增加，透過小說、攝影集、報導文學等不同形式，記錄並思索社會變遷，也使香港誠品相關書籍銷售成長1OO%。
而在蘇州，郎正中說，圖書零售衰退7%，實體通路衰退37%，但網路通路僅提升6.8%，一線城市及大規模書城更是受到嚴重影響，衰退高達45%，誠品說明，在中國大陸社群影響大，直播已成重要銷售方式，用KOL精心經營，社群互動密切，展現促購力，此外搭配抖音、淘寶、快手等線上平台直播，莫言、閻崇年、麥家等作家選擇直播作為新書首發舞台，其中中國歌手王芳更透過直播創造1.2億人民幣的新書銷售。
東京方面，郎正中分析，圖書市場規模衰退 6%，書籍與雜誌衰退6%、雜誌達9.4%，部分漫畫雜誌相繼休刊，不過圖文書造成話題，因新書銷量增加衰幅較少僅2.3%，另外由於知名動漫作品《鬼滅之刃》崛起，成為 2O2O年日本出版業最重要的作品，而誠品日本橋店與集英社合作漫畫相關主題活動大受好評，帶動圖文書銷售，也透過「誠品選書」、「台灣文化視點」專區進行台日文化交流，推廣華文閱讀，今年更與讀書共和國、 大塊文化等出版社共同策展2O21年預計與遠流、時報文化合作，導入台灣出版書籍相關實體活動，擴大交流面。