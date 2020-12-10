考量三大原因　渣打估台灣明年經濟成長率3.3%

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渣打集團9日發布2021年全球暨台灣經濟展望記者會，點出明年（2021年）經濟發展重點，仍聚焦在疫情衝擊。
渣打集團表示，雖然估計疫苗的正面發展，有望帶動全球經濟成長率，從-3.8%（預測值）大幅反彈至4.8%，但疫後經濟復甦之路仍將耗時數年，全球經濟預估到2022年才會恢復正常化，在此之前，預期全球各國央行將維持寬鬆政策。
在台灣部分，渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，美中貿易持續緊張及全球供應鏈分散布局趨勢，使企業逐漸由中國移轉至其他地區，預期明年台灣經濟可望持續受惠資金回流，尤其是科技產業。
符銘財指出，同時，全球主要市場在疫情過後重新開放，以及原物料價格反彈，對台灣紡織、橡膠或塑膠等非科技業出口表現將是利多，預估2021年台灣經濟成長率可達3.3%。
符銘財分析，明年台灣經濟主要動能仍來自全球經濟需求復甦與反彈，重點預估將聚焦在維持市場流動性，以及對受疫情衝擊最大產業，給予振興或支援措施，疫苗問世與施打，對提振市場信心與整體經濟表現也有雙重助益。
然而，符銘財示警，台灣經濟發展過度集中科技業是一項必須關注的風險，科技業目前占台灣出口比重近60％，占GDP約29％；不過，近期數據顯示，台灣半導體設備進口已呈現下滑，必須持續留意對明年台灣經濟影響。
符銘財表示，今年某些大環境特定因素推升科技業表現，如遠距工作需求，因應美國對中國禁令所帶來的科技產品急單，以及企業解封後為重建庫存帶來的「預防性」訂單等，這些因素在明年重演的可能性偏低，考驗科技業如何維持成長動能。（編輯：黃國倫）1091209