秋冬防疫專案罰真的！指揮中心：6人挨罰1萬、多來自美國
秋冬防疫專案罰真的！指揮中心：6人挨罰1萬、多來自美國
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-09 16:38:03｜update2020-12-09 16:38:11
為了因應全球新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心，日前公布秋冬防疫專案，要求所有入境者皆須檢附三日內新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，未提供者除非符合指揮中心公告4種條件（緊急協處、該國未提供自費採檢等），否則將一律依法開罰。
根據相關規定，依法可以開罰新台幣1萬至15萬元，指揮中心今（9）天下午召開疫情例行說明記者會時，也證實秋冬專案上路至今，針對旅客登機前未出示3日內核酸檢驗報告，不符規定裁罰者，總計有6案、都是國人。根據了解，這6案分別來自香港2案、澳洲1案、美國3案，違規原因為「不願意在當地等候報告」、「主訴報告遺失但無法佐證及快篩」等，而這六案也依法開罰，每人各罰1萬元。
另外，隨著時間越來越接近年末，很快就會迎來盛大的跨年晚會，對此，指揮中心會不會針對一般民眾沒有依規配戴口罩開罰，指揮官陳時中僅回應，他相信跨年應該會辦的很成功，所以人都會很多，屆時社交距離難保持，強烈建議大家口罩要戴著。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。