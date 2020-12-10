挑戰觀眾道德底線！3部毀三觀卻收視超夯的日劇

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第一部是知名小說家東野圭吾同名作品改編而成的《危險維納斯》，由知名演員妻夫木聰、吉高由里子、藤岡靛等人演出。妻夫木聰在裡面飾演一名很有正義感的獸醫，從未曾謀面的弟媳口中得知同母異父的弟弟已經失蹤，在尋親的過程中，開始懷疑眼前的女人真的是弟弟的妻子嗎？還是她其實是殺人兇手？抱著這樣的疑問卻意外捲入30億日圓遺產的爭奪戰，家族的黑暗面一一被揭露。《危險維納斯》全劇在微妙的道德倫理底線上遊走，並且充滿懸疑感，收視居高不下，推薦給喜歡在看劇時，享受坐雲霄飛車心情的你。

▲《危險維納斯》由妻夫木聰（左）、吉高由里子主演。（圖／kikenna_venus_tbs IG）

第二部想推薦的是《戀愛的母親們》，本劇改編自日本知名漫畫家柴門文的同名著作，也是繼《東京愛情故事》、《愛情白皮書》後第三部改編作品。《戀愛的母親們》由木村佳乃、仲里依紗、吉田羊三位截然不同類型的女演員主演（共通點就是都超級會演！）三人在劇中都曾在神父的面前許下誓言，會與丈夫相守一生，攜手打造美好的未來，但誰知道好景不常，等待著她們的是丈夫的背叛、孩子的忤逆，生活逐漸瓦解，而這三個人做出的選擇，不是離婚或隱忍，而是「外遇」，她們想要重拾戀愛的心情，並且說服自己「只有一次的話沒關係的吧！」但卻一步步掉入深淵。



▲《戀愛的母親們》改編自日本知名漫畫家柴門文的同名著作。（圖／koihaha_tbs IG） 最後一部是被粉絲說尺度絕對不輸《夫妻的世界》的《Guilty這個戀愛有罪嗎？》，毀三觀的程度令人嘖嘖稱奇。這部日劇由小池徹平、町田啟太、新川優愛、中村由利佳等人主演，女主角新川優愛和老公小池徹平結婚六年，看似幸福的夫妻生活，其實各自都有另一個對象，老公出軌妻子的閨蜜、老婆巧遇初戀情人後重燃愛火，全劇完美詮釋一個渣配一個婊，要玩大家一起玩的荒謬婚姻。



但為什麼聽起來這麼鬧事還要推薦呢？因為該劇的原作漫畫銷量已經突破150萬冊，電視劇的收視率和觀後評價都超好，看過的人都說雖然狗血，但卻很刺激，能為貧乏的生活帶來許多樂趣。（畢竟這些事，可千萬不能發生在現實人生。）