振興、動滋券使用倒數計時　百貨祭出晚鳥優惠衝業績

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振興、動滋券使用倒數計時　百貨祭出晚鳥優惠衝業績

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-09 17:04:56

▲振興三倍券、動滋券使用期限倒數計時，新光三越祭出「晚鳥」優惠，像是特定品牌，單筆滿千元可折抵百元，同時再搭配冬換季服飾5折起。（圖／新光三越提供）
▲振興三倍券、動滋券使用期限倒數計時，新光三越祭出「晚鳥」優惠，像是特定品牌，單筆滿千元可折抵百元，同時再搭配冬換季服飾5折起。（圖／新光三越提供）
振興三倍券、動滋券使用期限倒數計時！針對手上還有沒用完的振興券或動滋券，新光三越祭出「晚鳥」優惠，像是特定品牌，單筆滿千元可折抵百元，同時再搭配冬換季服飾5折起。另外，誠品生活推出質感禮物季、台北101購物中心四樓廣場設置快閃店、MITSUI OUTLET PARK 林口與台中港店也祭出人氣品牌2折起、消費滿額抽iPhone，希望在今年最後一個月衝刺業績。
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新光三越將於12月10日（四）至12月31日（四）期間，與百大服飾、休閒用品品牌聯手，規劃一波CP值最高的雙券晚鳥優惠。像是SKECHERS持紙本振興券或動滋券任一面額單筆滿3,300元可折抵300元、UNDER ARMOUR持紙本振興券或動滋券任一面額單筆消費滿6,000元可折抵600元、台中中港店獨家的FLYING EAGLE、GAUDI持1張200元紙本振興券購買成套西裝並單筆滿2,000元可折抵200元等。
此外，新光三越也推出萬件夯品持券獨享優惠價，如K-SWISS男女時尚運動鞋、NIKE JOYRIDE女款慢跑鞋等，5折以下必搶夯品推薦如EDWIN連帽上衣、J.LINDEBERG雙色羊毛針織衫、Pelutini紳士皮鞋（3.8折）、CANTWO長版綁帶風衣外套（4折）、HILL TOP男款二合一防水羽絨短大衣等。

台北101購物中心四樓都會廣場，每年耶誕節除打造了夢幻旋轉木馬樂園外，旁邊還設立兩間獨家Pop-Up快閃禮品店，分別主推療癒類耶誕小物以及歐陸風耶誕飾品，讓民眾能一次購入各種場合所需要的耶誕禮物。

▲台北101購物中心四樓都會廣場，每年耶誕節除打造了夢幻旋轉木馬樂園外，旁邊還設立兩間獨家Pop-Up快閃禮品店。（圖／台北101提供）
▲台北101購物中心四樓都會廣場，每年耶誕節除打造了夢幻旋轉木馬樂園外，旁邊還設立兩間獨家Pop-Up快閃禮品店。（圖／台北101提供）
 

MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港同樣迎接年底最後一波購物季，林口店自12月11日至明（2021）年1月3日，祭出人氣品牌2折起、消費滿額抽iPhone、以及紙本振興券倒數優惠，今年更首度同步舉辦「雙會員感謝祭」。台中港店部分適逢滿兩周年，自12月11日至12月20日舉辦雙周年祭」，全館店舖一樣祭出最低2折起，館內餐飲專櫃亦舉辦買一送一、第二件半價等活動。

誠品生活則看準年底交換禮物旺季，推出「禮物節」共有逾萬種特色選品，各具特色，像是日本質感家電recolte「小小兵」鬆餅機、熱壓土司機，製作出可愛又美味的料理；遊戲場最受歡迎的「桌上型冰球機」GOOD OLD DAYS做出了迷你版，檯面特殊噴氣設計增進遊戲刺激性，還有把夜市熱門遊戲縮小帶著走的「Funtime 乒乓擲杯遊戲組」，以及內含152種遊戲的誠品限定款「復古掌上型電玩」，隨時隨地都可以與朋友大戰一場，增添相聚樂趣。
▲誠品生活看準年底交換禮物旺季，推出「禮物節」共有逾萬種特色選品，像是日本質感家電recolte「小小兵」鬆餅機、熱壓土司機。（圖／誠品生活提供）
▲誠品生活看準年底交換禮物旺季，推出「禮物節」共有逾萬種特色選品，像是日本質感家電recolte「小小兵」鬆餅機、熱壓土司機。（圖／誠品生活提供）
 
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