振興、動滋券使用倒數計時　百貨祭出晚鳥優惠衝業績

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此外，新光三越也推出萬件夯品持券獨享優惠價，如K-SWISS男女時尚運動鞋、NIKE JOYRIDE女款慢跑鞋等，5折以下必搶夯品推薦如EDWIN連帽上衣、J.LINDEBERG雙色羊毛針織衫、Pelutini紳士皮鞋（3.8折）、CANTWO長版綁帶風衣外套（4折）、HILL TOP男款二合一防水羽絨短大衣等。
台北101購物中心四樓都會廣場，每年耶誕節除打造了夢幻旋轉木馬樂園外，旁邊還設立兩間獨家Pop-Up快閃禮品店，分別主推療癒類耶誕小物以及歐陸風耶誕飾品，讓民眾能一次購入各種場合所需要的耶誕禮物。
MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港同樣迎接年底最後一波購物季，林口店自12月11日至明（2021）年1月3日，祭出人氣品牌2折起、消費滿額抽iPhone、以及紙本振興券倒數優惠，今年更首度同步舉辦「雙會員感謝祭」。台中港店部分適逢滿兩周年，自12月11日至12月20日舉辦雙周年祭」，全館店舖一樣祭出最低2折起，館內餐飲專櫃亦舉辦買一送一、第二件半價等活動。
誠品生活則看準年底交換禮物旺季，推出「禮物節」共有逾萬種特色選品，各具特色，像是日本質感家電recolte「小小兵」鬆餅機、熱壓土司機，製作出可愛又美味的料理；遊戲場最受歡迎的「桌上型冰球機」GOOD OLD DAYS做出了迷你版，檯面特殊噴氣設計增進遊戲刺激性，還有把夜市熱門遊戲縮小帶著走的「Funtime 乒乓擲杯遊戲組」，以及內含152種遊戲的誠品限定款「復古掌上型電玩」，隨時隨地都可以與朋友大戰一場，增添相聚樂趣。