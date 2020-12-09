航空、鐵公路運能開到最大　阿妹台東跨年疏運懶人包

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航空、鐵公路運能開到最大　阿妹台東跨年疏運懶人包

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-09 16:50:43｜update2020-12-09 16:50:50

張惠妹將在台東舉辦跨年演唱會。（圖／環球提供）
▲張惠妹今年回鄉舉辦「 2021 台東跨年演唱會」，交通部預期將有大量人潮進出台東地區，已與台東縣政府研商聯外疏運及活動地點周邊交通管制。（圖／環球提供）
天后張惠妹今年回鄉舉辦「 2021 台東跨年演唱會」，交通部預期將有大量人潮進出台東地區，已與台東縣政府研商聯外疏運及活動地點周邊交通管制，完成協調鐵公路及空運加開班次與規畫交通動線，同時研擬增開增開高雄－台東直達臨時公路客運路線，並提供優惠票價。
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交通部呼籲，民眾可多加利用大眾運輸，除可享受相關優惠措施外，亦可避免跨年後之勞累，影響行車安全。最後，為使民眾安心參加各項跨年活動，仍請確實依中央流行疫情指揮中心規定，保持社交距離及搭乘大眾運輸工具全程配戴口罩，共同防疫、健康跨年。
▲台東地區將分階段進行交通管制等措施。（圖／交通部）
▲台東地區將分階段進行交通管制等措施。（圖／交通部）
▲台東地區將分階段進行交通管制等措施。（圖／交通部）
▲台東地區將分階段進行交通管制等措施。（圖／交通部）
・道路管制

(一)由於台東跨年演唱會會場鄰近省道台11線，公路總局已規劃替代路線(台9線-台11乙線)及配合設置標誌導引牌面，以利非前往會場之民眾避開車多路段。

(二)另公路總局已配合台東縣政府4處停車場規劃需求，協助整地。

(三)為再協助台東縣政府規劃跨年演唱會周遭交管措施，交通部亦責請運輸研究所與台東縣政府協商，並就其專業提供相關交管規劃意見，如外地車輛進入市區之攔截與當日演唱會舉行前，分階段進行交通管制等措施。

▲由於台東跨年演唱會會場鄰近省道台11線，公路總局已規劃替代路線及配合設置標誌導引牌面。（圖／交通部）
▲由於台東跨年演唱會會場鄰近省道台11線，公路總局已規劃替代路線及配合設置標誌導引牌面。（圖／交通部）
・鐵路運輸

(一)針對前往台東方向，台鐵加開台北(7:15、9:30、11:00)往台東3列次、高雄(13:53)往台東1列次共計4列次，再搭配原有定期班次（26列次），已符合台東縣政府所預估約有15,292人次使用鐵路運輸之需要。

(二)散場時段加開列車

1、凌晨時段：台東(2:30)往玉里及台東(2:20)往大武區間車各1列次。

2、早上時段：台東(6:15)往樹林及台東(6:48)往新左營對號列車各1列次

(三)台東站備妥區間車預備編組（EMU500型），可因應散場時段旅客人潮，機動加開列車。

(四)為慶祝南迴鐵路電氣化通車及鼓勵民眾元旦假期多利用大眾運輸工具，台鐵局自109年12月23日起至110年1月3日止，提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠。

▲台鐵今（
▲台鐵針對前往台東方向增開班次。（圖／NOWnews資料圖片）
・公路運輸

(一)台東市區公路客運部分，尖峰時間加密為每30分鐘一班次：

1、往返台東轉運站及台東火車站【8172】路線增開6班次。

2、往返台東轉運站及台東機場【8128】路線增開6班次。

3、往返台東轉運站及知本森林遊樂區(經知本火車站)【8129】路線增開10班次。

(二)增開高雄─台東直達臨時公路客運路線，在元旦假期間原則每日往返4班次，票價優惠刻正評估中。

(三)台東在地有腳部分，搭乘公路客運前往台東地區可持客運票根至12家指定租賃業者享汽車最高折200元、機車折50元的租車優惠。

▲華信航空推振興三倍券優惠，使用
▲航空公司增開台北-台東加班機及放大機型，共計16架次，增加1,256個座位數。（圖／華信航空）
・空中運輸
民航局因應台東跨年演唱會，已協調航空公司增開台北-台東加班機及放大機型，共計16架次，增加1,256個座位數，不過在12月30日、12月31日台北往台東及1月3日台東往台北方向，目前已訂位客滿。
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