足球／中學聯賽改賽制 國腳教頭張仟縈、朱家葦肯定
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-09 17:04:45
109學年度中等學校五人制足球聯賽今年邁入第10年，參賽隊伍突破歷屆新高共有155隊，今年更改賽制讓兩位昔日國腳，上屆冠軍復興高中主帥張仟縈和民雄農工總教練朱家葦都表示肯定。
男生組採預賽、複賽、決賽三階段，根據所屬地南、北區各取前8進入全國複賽，複賽16支隊伍依實力分成兩組進行循環賽，一改過去小組賽，今年每隊須打7場、採積分制，前4名晉級最後的全國決賽。女子組隊數較少，因此分為預賽、決賽兩階段，亦各取前8名晉級全國決賽。此舉避免了一戰定生死，或是抽籤分到死亡之組或運氣好壞的問題，較為公平的賽制，但也更考驗每隊的實力與板凳深度。
張仟縈認為，「蠻好的，每一隊都要打7場比賽，多一點比賽給球員磨練，積分制也代表每一場比賽都很重要，同時也考驗球員體能和教練換人。」
曾締造五連霸的民雄農工今年陣容完整力拼重返榮耀，朱家葦表示，「有實力才能晉級。踢較多場能分出實力和續航力，也增加球員比賽經驗。」兩位教頭都肯定這樣改變。
此外為加強選手安全，今年引進西班牙設計之安全球門，較傳統球門多一層軟質表面，降低衝擊力。裁判執法上也將嚴格要求，禁止球員做出粗魯或攻擊性爭球動作，避免不必要肢體衝突。男子組南區預賽日前結束，北區預賽將在21日至31日於台北體育館進行，高女組、國女組則將於明年1月25日至31日登場，全國複賽於明年2月1日至7日(國男)、2月23日至28(高男)在台北體育館舉行。