名家論壇》錢震宇／民進黨人們的交換禮物

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好一個「將心比心」，讓大家聽到啞口無言，彷彿美國是我們的宗主國一般。所以意思是美國國內問題很重要，台灣民眾的食品安全就不重要的意思嗎？還是看到想用萊豬交換跟美國 FTA（自由貿易協定）或 BTA（雙邊貿易協定）的希望破滅，官員一時慌了手腳，說出「要台灣人民替美國總統想一想的荒謬言論」，自降國格到如此地步。
寒冬送暖的還有久久不見的駐日代表謝長廷，好不容易回到台灣，就是替日本核食說話，還要採訪的媒體記者蹲下聽訓，實在暖心。謝長廷沒有替台灣民眾捍衛權益，一開口就表示沒有輻射污染的食品當然要開放，否則無法加入 CPTPP （跨太平洋夥伴全面進步協定），明年是日本擔任主席國，機會難得，要趁絕佳機會推進。
問題是，有了萊豬規避立院審查、直接偷懶想用行政命令代替的經驗，這次要如何告訴台灣民眾日本東北的食品不是含有輻射的食品？還是想要用「選擇的自由」這招蒙混過去嗎？在台灣養豬業者都不能使用的萊劑，竟可以開放給美國含萊劑的豬肉進口，這是哪種道理？好吧！如果說是要用換的，那為何不是日方主動，卻都是由台灣方面先通過，由此可見我方一點籌碼都沒有！
請注意，這些官員對話的主軸都是「要」民眾去接受、去開放，並不是「說服」民眾去接受、開放，因為這是蔡政府既定目標，是不用經過全民有共識。以至於，即便有高達 72% 民眾不認同為了讓美國更加支持台灣，所以應該要開放萊豬進口（國民黨智庫 11 月民調），蔡英文卻執意硬過，從頭到尾就是一個倉促而荒唐的決定。
眼見民進黨執政近來屢遭批評，有意爭取大位的桃園縣長鄭文燦則來雪中送炭，給民進黨送暖。提到蔡英文能獲得國際媒體獎項，歸功於保護台灣的 3 個領導者：蔡英文總統、護國神山台積電及衛福部長陳時中。謝來謝去就是沒有謝謝配合防疫、犧牲諸多不便的全台民眾，好像台灣整體防疫表現優秀就是民進黨這兩人搞起來的。也難怪鄭文燦人緣極好，原來深知奉承之術，對派系及未來發展都大有幫助，這點賴清德恐怕自嘆弗如。
民進黨的將心比心，從來不是將「民眾」的心而是將「私利」的心。說到底，民進黨送暖給美國、給日本，就是要用萊豬換 BTA、核食換 CPTPP，立基點從來不是替人民創造福利或機會，而是能夠為自己換取甚麼樣的政治利益，以及取得美日之間的國際奧援，來對抗設定好的政治上敵人；至於鄭文燦就更直接了，直接把個人利益說白了，就是要拿到。
交換禮物究竟能不能換到民進黨人們想要的禮物，還是一場空，就繼續看下去吧！
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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