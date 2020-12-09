名家論壇》錢震宇／民進黨人們的交換禮物

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名家論壇》錢震宇／民進黨人們的交換禮物

文/錢震宇

calendar_today2020-12-09 17:45:12

▲國民黨為反對萊豬，祭出別出心裁的丟豬內臟手段。（圖／NOWnews影像中心）
▲國民黨日前在立法院內丟豬內臟，抗議政府將於明年初開放美國含有萊克多巴胺（瘦肉精）的「萊豬」進口。（圖／NOWnews影像中心）
或許是年關將近，到了感恩的時節，最近民進黨官員們講話都充滿了同理心，既溫馨又感人，讓人感受到濃濃的暖意。然而，這暖意不是給民眾，而是給同黨、給美國、給日本、給民進黨政府認為友好且有所利益交換的國家。就像玩交換禮物，寄望說些好話交換到想要的東西，問題是這樣的交換禮物是拿台灣的未來跟全民當賭注，卻只為了民進黨自己。
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明年 1 月 1 日就要開放的美國萊豬進口，眼看就要上路。新任的美國總統拜登卻說，暫時不會與其他國家簽署任何新的貿易協定，這下可急壞蔡政府。經濟部長王美花竟脫口而出，「拜登有他國內的問題，我覺得將心比心，對一個新總統來說，要優先解決國內問題」。
好一個「將心比心」，讓大家聽到啞口無言，彷彿美國是我們的宗主國一般。所以意思是美國國內問題很重要，台灣民眾的食品安全就不重要的意思嗎？還是看到想用萊豬交換跟美國 FTA（自由貿易協定）或 BTA（雙邊貿易協定）的希望破滅，官員一時慌了手腳，說出「要台灣人民替美國總統想一想的荒謬言論」，自降國格到如此地步。

寒冬送暖的還有久久不見的駐日代表謝長廷，好不容易回到台灣，就是替日本核食說話，還要採訪的媒體記者蹲下聽訓，實在暖心。謝長廷沒有替台灣民眾捍衛權益，一開口就表示沒有輻射污染的食品當然要開放，否則無法加入 CPTPP （跨太平洋夥伴全面進步協定），明年是日本擔任主席國，機會難得，要趁絕佳機會推進。

問題是，有了萊豬規避立院審查、直接偷懶想用行政命令代替的經驗，這次要如何告訴台灣民眾日本東北的食品不是含有輻射的食品？還是想要用「選擇的自由」這招蒙混過去嗎？在台灣養豬業者都不能使用的萊劑，竟可以開放給美國含萊劑的豬肉進口，這是哪種道理？好吧！如果說是要用換的，那為何不是日方主動，卻都是由台灣方面先通過，由此可見我方一點籌碼都沒有！

請注意，這些官員對話的主軸都是「要」民眾去接受、去開放，並不是「說服」民眾去接受、開放，因為這是蔡政府既定目標，是不用經過全民有共識。以至於，即便有高達 72% 民眾不認同為了讓美國更加支持台灣，所以應該要開放萊豬進口（國民黨智庫 11 月民調），蔡英文卻執意硬過，從頭到尾就是一個倉促而荒唐的決定。

眼見民進黨執政近來屢遭批評，有意爭取大位的桃園縣長鄭文燦則來雪中送炭，給民進黨送暖。提到蔡英文能獲得國際媒體獎項，歸功於保護台灣的 3 個領導者：蔡英文總統、護國神山台積電及衛福部長陳時中。謝來謝去就是沒有謝謝配合防疫、犧牲諸多不便的全台民眾，好像台灣整體防疫表現優秀就是民進黨這兩人搞起來的。也難怪鄭文燦人緣極好，原來深知奉承之術，對派系及未來發展都大有幫助，這點賴清德恐怕自嘆弗如。

民進黨的將心比心，從來不是將「民眾」的心而是將「私利」的心。說到底，民進黨送暖給美國、給日本，就是要用萊豬換 BTA、核食換 CPTPP，立基點從來不是替人民創造福利或機會，而是能夠為自己換取甚麼樣的政治利益，以及取得美日之間的國際奧援，來對抗設定好的政治上敵人；至於鄭文燦就更直接了，直接把個人利益說白了，就是要拿到。

交換禮物究竟能不能換到民進黨人們想要的禮物，還是一場空，就繼續看下去吧！

●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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