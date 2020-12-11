美食巷仔內／「沁藏冰糕」綿密香郁　台中糕餅紅到國外

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美食巷仔內／「沁藏冰糕」綿密香郁　台中糕餅紅到國外

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-12-11 09:00:00

台中糕餅業御膳坊 丰丹嚴選「沁藏冰糕」綿密香郁惹垂涎
▲在台中糕餅業有御膳坊美譽的丰丹嚴選本鋪，今年以「沁藏冰糕」贏得十大伴手禮首獎及網路人氣獎雙料大獎。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.9)
和百年老餅鋪相比，創業僅7年的丰丹嚴選本舖，稱得上是「幼齒」，但表現毫不遜色；不但在百貨設櫃，更登上澳門新八佰伴百貨暢銷熱點，日前台中票選十大伴手禮，丰丹以「沁藏冰糕」參選，奪得十大及網路人氣雙料大獎。
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丰丹嚴選本鋪創立於2013年12月，短短7年，在國內外已打出知名度，幕後大推手是陳蓓琴，她擁有中興食科所碩士學位，擔任教職卻成逃兵，一心投入烘焙，反覓得一生懸命的最愛。
陳蓓琴表示，沁藏冰糕嚴選埔里大坪頂的百香果，每顆冰糕都蘊藏整整1顆新鮮的百香果籽，再佐以研磨到極為細緻的綠豆皇，入口即化，口感更像在吃新鮮百香果，濃濃香甜完美呈現百香果好滋味，獲得大獎並不意外。

▲台中糕餅業御膳坊
▲台中糕餅業御膳坊 丰丹嚴選「沁藏冰糕」綿密香郁惹垂涎。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.9)
台中有糕餅故鄉之譽，百花爭鳴，競爭相對激烈，陳蓓琴憑著食科專業與堅持嚴選理念，在老行業中屢有創新之舉，以致創業第2年就成了業界「新銳」，時常代表台中參加國內外美食展，屢戰屢勝獲獎無數外，也是市府贈送外賓伴手禮的主要選項。2018年丰丹首次參加十大伴手禮票選，以南棗核桃糕榮獲首獎，今年再接再厲，以「沁藏冰糕」百香果風味，一舉摘下十大伴手禮首獎及網路人氣獎，成績更亮眼。

▲台中丰丹嚴選本舖紅到國外，這款在澳門販售的糕餅，連包裝盒都講究。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.9)
▲台中丰丹嚴選本舖紅到國外，這款在澳門販售的糕餅，連包裝盒都講究。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.9)
陳蓓琴表示，現在人講究養生，寧願多花點錢吃好吃健康，食安是丰丹對產品最基本要求。其次，創新與在地是她的理念，丰丹選用的原物料，儘量採購在地小農生產的，以獲獎的「沁藏冰糕」為例，抹茶、阿薩姆紅茶、玫瑰及百香果四種口味，百香果來自埔里，玫瑰遠到屏東採購，紅茶是使用一斤1600元的日月潭阿薩姆紅茶，為求口味道地，不惜成本。

▲台中糕餅業御膳坊的丰丹嚴選本舖，製做每種糕餅講究原物料嚴選，這款肉脯
▲台中糕餅業御膳坊的丰丹嚴選本舖，製做每種糕餅講究原物料嚴選，這款肉脯 蛋黃酥是招牌，醎中帶甜百吃不膩。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.9)
跨足烘焙業多年來，曾有客人告訴陳蓓琴，店名應改為丰丹御膳坊，肯定丰丹食品媲美宮廷美食；為感謝消費者一路支持，及分享雙冠王喜悅，即日起至12月底，全館全系列商品85折的優惠，是年關採購年節禮物好時機。
▲台中丰丹嚴選以「沁藏冰糕」贏得雙料大獎，即日起全系列產品85折與民同歡。（圖／
▲台中丰丹嚴選以「沁藏冰糕」贏得雙料大獎，即日起全系列產品85折與民同歡。（圖／ 記者金武鳳攝，2020.12.9)
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