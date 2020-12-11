美食巷仔內／「沁藏冰糕」綿密香郁　台中糕餅紅到國外

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陳蓓琴表示，沁藏冰糕嚴選埔里大坪頂的百香果，每顆冰糕都蘊藏整整1顆新鮮的百香果籽，再佐以研磨到極為細緻的綠豆皇，入口即化，口感更像在吃新鮮百香果，濃濃香甜完美呈現百香果好滋味，獲得大獎並不意外。
台中有糕餅故鄉之譽，百花爭鳴，競爭相對激烈，陳蓓琴憑著食科專業與堅持嚴選理念，在老行業中屢有創新之舉，以致創業第2年就成了業界「新銳」，時常代表台中參加國內外美食展，屢戰屢勝獲獎無數外，也是市府贈送外賓伴手禮的主要選項。2018年丰丹首次參加十大伴手禮票選，以南棗核桃糕榮獲首獎，今年再接再厲，以「沁藏冰糕」百香果風味，一舉摘下十大伴手禮首獎及網路人氣獎，成績更亮眼。
陳蓓琴表示，現在人講究養生，寧願多花點錢吃好吃健康，食安是丰丹對產品最基本要求。其次，創新與在地是她的理念，丰丹選用的原物料，儘量採購在地小農生產的，以獲獎的「沁藏冰糕」為例，抹茶、阿薩姆紅茶、玫瑰及百香果四種口味，百香果來自埔里，玫瑰遠到屏東採購，紅茶是使用一斤1600元的日月潭阿薩姆紅茶，為求口味道地，不惜成本。
跨足烘焙業多年來，曾有客人告訴陳蓓琴，店名應改為丰丹御膳坊，肯定丰丹食品媲美宮廷美食；為感謝消費者一路支持，及分享雙冠王喜悅，即日起至12月底，全館全系列商品85折的優惠，是年關採購年節禮物好時機。