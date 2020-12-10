長髮是漂亮路人、短髮才是女明星！她們剪髮後星運大開

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長髮是漂亮路人、短髮才是女明星！她們剪髮後星運大開

文／姊妹淘央央

calendar_today2020-12-10 13:00:00

▲長澤雅美（左圖）和波瑠都是日本人心中最適合短髮的女星之一。（圖／長澤雅美IG、波瑠IG）
▲長澤雅美（左圖）和波瑠都是日本人心中最適合短髮的女星之一。（圖／長澤雅美IG、波瑠IG）
許多人都對女性的刻板印象就是有著一頭秀麗的長髮，但其實短髮能有不同的韻味，甚至在某些人身上更是大加分！日本網站「大家的排行（みんなのランキング）」就調查了網友心中超適合短髮的女星有哪些，或是哪些人剪去長髮後突然星運大開，令觀眾留下深刻印象呢？以下就為的大家介紹5位「若你看過她短髮，就不希望她留長髮」的代表人物吧！
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＃長澤雅美
第一位就是女神級的長澤雅美，出道已有20年的她，當初是參與《東寶灰姑娘》的選拔，在三萬五千多位參賽者中脫穎而出。長澤雅美一直都是以甜美、氣質的外型在演藝圈著稱，始終都給人一種嬌柔女子的氛圍，很漂亮可是不夠有特色。直到她頂著一頭俏麗短髮演出《信用詐欺師》時，許多觀眾才驚呼：「過去都沒有發現原來是長髮拖累了她！」長澤雅美的短髮更能突顯她的五官，並且足以撐起主角的氣場。

▲短髮的長澤雅美俏麗可人。（圖／masami_nagasawa
▲短髮的長澤雅美俏麗可人。（圖／masami_nagasawa IG）
＃吉瀨美智子

吉瀨美智子比起其他幾位女星，算是蠻晚才展開演藝事業，一直到30多歲才入行當女演員。從第一部嶄露頭角的《詐欺遊戲》開始，憑藉著她成熟、冶豔的外型和一頭俏麗的短髮給觀眾留下深刻印象，之後每一部戲也都是清一色短髮造型，乾淨又俐落，深受女性喜愛。

▲吉瀨美智子的短髮俐落又不失時尚感。（圖／michikokichise
▲吉瀨美智子的短髮俐落又不失時尚感。（圖／michikokichise IG）
＃波瑠

波瑠12歲就踏入演藝圈，當時頂著一頭長直髮，模樣相當清純，但是星路一直都不算太順遂，工作不多，直到知名時尚雜誌《non-no》總編輯對她提議：「不然妳嘗試看看短髮？換個造型。」沒想到，剪去長髮後不久，戲約突然增加，也是這時候接下使她躍升為一線女星的《阿淺來了》一炮而紅，因此被網友說：「波瑠長髮是漂亮路人，但短髮才是女明星。」

▲波瑠剪髮後戲約就上門。（圖／06_haru_17
▲波瑠剪髮後戲約就上門。（圖／06_haru_17 IG）
＃本田翼

本田翼自出道以來多以中短髮亮相，在日劇《校對女王》、《戀人未滿》、《嬌妻出沒請注意》等都是如此，鮮少有她長髮演出的印象，於是觀眾們當然對她長髮會是什麼感覺十分好奇。直到有次她為戲帶上長假髮，觀眾瞬間明瞭為什麼她堅持只留短髮，因為長髮的本田翼實在太過樸素了！

▲本田翼適合短髮造型。（圖／tsubasa_0627official
▲本田翼適合短髮造型。（圖／tsubasa_0627official IG）
＃剛力彩芽

雖然剛力彩芽的感情生活比演藝事業還受到關注，但她的短髮可是令人驚豔的等級！出道之時的剛力彩芽是留著及腰長髮的美少女，但並沒有特別出色，直到她為了演出《教我愛的一切》時，一口氣剪掉40公分的長髮，才令觀眾驚豔，並且記住她這位演員，因此她往後幾乎都是以短髮亮相。
▲剛力彩芽為戲落髮，後多以短髮示人。（圖／ayame_goriki_official
▲剛力彩芽為戲落髮，後多以短髮示人。（圖／ayame_goriki_official IG）
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