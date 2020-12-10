長髮是漂亮路人、短髮才是女明星！她們剪髮後星運大開

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第一位就是女神級的長澤雅美，出道已有20年的她，當初是參與《東寶灰姑娘》的選拔，在三萬五千多位參賽者中脫穎而出。長澤雅美一直都是以甜美、氣質的外型在演藝圈著稱，始終都給人一種嬌柔女子的氛圍，很漂亮可是不夠有特色。直到她頂著一頭俏麗短髮演出《信用詐欺師》時，許多觀眾才驚呼：「過去都沒有發現原來是長髮拖累了她！」長澤雅美的短髮更能突顯她的五官，並且足以撐起主角的氣場。
＃吉瀨美智子
吉瀨美智子比起其他幾位女星，算是蠻晚才展開演藝事業，一直到30多歲才入行當女演員。從第一部嶄露頭角的《詐欺遊戲》開始，憑藉著她成熟、冶豔的外型和一頭俏麗的短髮給觀眾留下深刻印象，之後每一部戲也都是清一色短髮造型，乾淨又俐落，深受女性喜愛。
＃波瑠
波瑠12歲就踏入演藝圈，當時頂著一頭長直髮，模樣相當清純，但是星路一直都不算太順遂，工作不多，直到知名時尚雜誌《non-no》總編輯對她提議：「不然妳嘗試看看短髮？換個造型。」沒想到，剪去長髮後不久，戲約突然增加，也是這時候接下使她躍升為一線女星的《阿淺來了》一炮而紅，因此被網友說：「波瑠長髮是漂亮路人，但短髮才是女明星。」
＃本田翼
本田翼自出道以來多以中短髮亮相，在日劇《校對女王》、《戀人未滿》、《嬌妻出沒請注意》等都是如此，鮮少有她長髮演出的印象，於是觀眾們當然對她長髮會是什麼感覺十分好奇。直到有次她為戲帶上長假髮，觀眾瞬間明瞭為什麼她堅持只留短髮，因為長髮的本田翼實在太過樸素了！
＃剛力彩芽
雖然剛力彩芽的感情生活比演藝事業還受到關注，但她的短髮可是令人驚豔的等級！出道之時的剛力彩芽是留著及腰長髮的美少女，但並沒有特別出色，直到她為了演出《教我愛的一切》時，一口氣剪掉40公分的長髮，才令觀眾驚豔，並且記住她這位演員，因此她往後幾乎都是以短髮亮相。