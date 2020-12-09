權力交接又受阻！美總統就職委員會表決 拒認拜登當選
權力交接又受阻！美總統就職委員會表決 拒認拜登當選
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-09 17:32:07
美國預計將在明年 1 月 20 日舉行總統就職典禮，雖然現任總統川普拒絕承認敗選，並希望透過法律戰拖延各州承認拜登（ Joe Biden ）當選。拜登和副手賀錦麗（ Kamala Harris ）在權力交接的過程上歷經諸多困難，在取得總務署（ GSA ）協助、接收每日總統簡報，但規劃美國就職典禮的「總統就職典禮聯合委員會」（ JCCIC ）卻傳出是否要準備就職典禮而內鬨。
美國哥倫比亞廣播公司（ CBS ）報導，由美國參眾兩院組成的總統就職典禮聯合委員會，成員包括眾議院長裴洛西（ Nacy Pelosi ）民主黨參議員克洛布查爾（ Amy Klobuchar ）、民主黨眾議員霍爾（ Steny Hoyer ）；以及，參議院多數黨領袖麥康諾（ Mitch McConnell 、共和黨參議員布朗特（ Roy Blunt ）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（ Kevin McCarthy ）。委員會於當地時間週二（ 8 ）進行投票， 3 名共和黨人都投了反對票的情況下，最後決議案在 3 比 3 的情況下無法通過。共和黨議員布朗特（ Roy Blunt ）發表聲明表示，目前選舉法律訴訟仍在進行中，總統就職典禮委員會並不能先於選舉流程，決定誰要在未來就職，這並不是該部門的任務。言下之意是，目前仍未認定拜登當選。CBS 的報導，布朗特的聲明也指出因應新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情大流行，委員會正在籌備如何安全地舉行就職典禮，同時強調將會遵守傳統，跨越黨派一同合作。但一名協助 JCCIC 工作的共和黨籍助手告訴 CBS，實際上，依過去的傳統，委員會所做的大部分計劃都是在選舉之前完成的，計畫過程中不知道誰將就職。