永豐金估明年房市續溫、美元弱　 台幣價位從國宅變豪宅

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展望2021年，永豐金認為新冠疫苗露出曙光，問世後經濟活動可望恢復正常，加上拜登政見中的科技創新、基礎建設、綠色投資支撐美國內需成長，預期美國2021年經濟成長率可自-3.6%攀升至5.1%。中國大陸疫情穩定提前復工復產，國內供應鏈具備完整優勢，率先收割全球復甦需求，十四五計畫定調雙循環活絡經濟，消費成長空間大，預期中國大陸2021年經濟成長率可由2.1%躍升至7.5%，且坐7望8。歐元區方面，由於疫情反覆，第4季二度鎖國，封境措施衝擊服務以及就業，復甦腳步較為緩慢，2021年GDP預估將由-7.5%回升至4.9%。
台灣方面，資通信產品訂單暢旺，其中占比最高的電子零組件成長20.39%，資通與視聽產品亦增加20.64%，預期2021年出口續有良好表現。今年民間消費受疫情衝擊，國人在國外消費大幅衰退，已經將國外消費轉向國內，預期2021民間消費大幅成長。在出口與消費領軍下，加上「投資台灣三大方案」效益發酵、政府加速執行公共建設等，國內投資動能延續，永豐金預估2021年台灣全年經濟成長率3.7%，各季分別成長4.98%、5.55%、2.20%、2.35%。
此外，永豐金也提到明年市場還有3大亮點，即房市、美元、原物料。永豐金指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率點陣圖顯示，美國聯準會（Fed）將維持零利率至2023年底，再加上歐洲央行及日本央行持續印鈔，預估到2021年底3大央行資產負債表將由2020年10月的21.7兆上升至25.4兆美元，2021將迎來資金饗宴，因此股市受惠，全球房市也會受惠。
再來，目前美國成屋銷售年化685萬棟，已回到2005年725萬棟歷史高點的94%，美國房價也增溫上漲7.5%，創下歷史新高，預期2021年房價將持續上漲2%，續創史高。台灣也感受到利率走低與台商回台的資金效應，永豐金認為，雖然央行祭出選擇性信用管制，但剛性需求仍在，台灣明年房地產續溫趨勢不變。
明年美元也將持續弱勢。黃蔭基分析，資金面Fed持續印鈔，政治面拜登勝選，美中貿易戰可望緩和，熱錢流向非美貨幣，加上避險面疫苗可望在2021年施打，美元避險需求減少，美元貶值態勢預期持續至2021上半年，美元指數將往85移動，因此新台幣趨勢不變，目前新台幣價位是國宅，明年會變成豪宅。
此外，受惠明年全球景氣復甦、中國大陸需求強勁，拜登政見表示未來10年將投資1.3兆美元基礎建設，基本金屬鐵礦砂、銅、鋅持續受到投資人的青睞，2021年商品期貨價格指數續往200前進，還有24%的上漲空間。
在台股部分，永豐金認為台灣疫情輕微，又受惠WFH訂單需求，自口罩、筆電乃至自行車訂單需求激增，加上原有的5G、高速傳輸等晶片需求就已緊俏，2020年前3季上市、櫃公司獲利高達1.69兆，年增率9.2%，企業獲利表現在國際上名列第一，台股投資價值突出，明年在QE饗宴、產業復甦以及疫苗問世下，以2.3倍本淨比、18倍本益比計算，加權指數將來到14800點的合理評價。
不過，福中必有險，永豐金提到明年面臨2大風險。首先是景氣復甦加快，2021年美國實質GDP預估在第2季超越疫情前高峰，來到19.29兆美元，下半年Fed是否預告縮減QE。以2013年的經驗，Fed在預告之後股市修正8%，金融市場必須提高警覺。其次是資金饗宴、熱錢氾濫，股價房價頻創史高，資產泡沫在無形之中日益膨脹，考量疫情令各國擴大支出進行紓困，政府債務佔GDP比重驟升，一旦利率反轉，家計與企業債務負擔加重，戳破資產泡沫，金融市場恐上演Minsky Moment（明斯基時刻）。