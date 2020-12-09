藍營布局2022新竹市長 林為洲、鄭正鈐：隨時備援
藍營布局2022新竹市長 林為洲、鄭正鈐：隨時備援
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-12-09 17:52:11｜update2020-12-09 18:11:37
新竹市長的任期雖然還有2年，不過、國民黨新竹市黨部已經積極爭取重返執政，黨團總召林為洲與立委鄭正鈐被外界認為是最有可能的人選，不過兩人都同時認為，黨要提名「能贏的人。」
林為洲表示、他是新竹縣的立委，對於新竹市長人選，他的態度就是「在地優先、隨時備援」，有意爭取者大家趕快先努力，但林為洲也說，選舉要以勝選為目標，若提名時、在地人士無法勝出可能對手5個百分點以上，他就會主動表達意見。
現任立委鄭正鈐說，對國民黨而言，2022年新竹市長的提名人選能夠當選最重要，地方確實有不少人勸進他，但是地方也有很多黨籍議員已經表達意見，後續就看黨如何評估再決定，選舉要考慮的事情很多，選不選還是要從整體大局來看。
據了解，目前新竹市已有現任市議員林耕仁、陳啟源、李國璋等3人表達角逐下屆新竹市長意願，也已製作形象文宣宣傳，至於民進黨想要角逐下屆市長的候選人，有前市議員鄭宏輝、現任市議員李妍慧，目前都已積極佈署、勤走基層，爭取民眾認同。