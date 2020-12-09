藍營布局2022新竹市長　林為洲、鄭正鈐：隨時備援

新竹市長的任期雖然還有2年，不過、國民黨新竹市黨部已經積極爭取重返執政，黨團總召林為洲與立委鄭正鈐被外界認為是最有可能的人選，不過兩人都同時認為，黨要提名「能贏的人。」

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現任立委鄭正鈐說，對國民黨而言，2022年新竹市長的提名人選能夠當選最重要，地方確實有不少人勸進他，但是地方也有很多黨籍議員已經表達意見，後續就看黨如何評估再決定，選舉要考慮的事情很多，選不選還是要從整體大局來看。

據了解，目前新竹市已有現任市議員林耕仁、陳啟源、李國璋等3人表達角逐下屆新竹市長意願，也已製作形象文宣宣傳，至於民進黨想要角逐下屆市長的候選人，有前市議員鄭宏輝、現任市議員李妍慧，目前都已積極佈署、勤走基層，爭取民眾認同。