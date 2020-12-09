LuLu「口誤喊憲哥」下跪求饒　黃子佼暴走抄板凳

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受到疫情影響，跨年晚會如果屆時取消，酬勞也不能照領，黃子佼坦言：「我們很能體諒公務員，他們自己也不知道下一步，因為這個行業走的是細水長流，不會沒辦還說要拿錢。」LuLu也表示今年狀態就是不停把危機化成轉機，自己要調適心情，懂得換個方向思考，兩人只管做好造型、功課等一切準備。
談到新年願望，黃子佼希望在音樂上繼續努力，「我2年才出1首歌，新北耶誕唱暖場，台北跨年排不上，給自己目標，明年要唱主場」，LuLu一旁獻計，要黃子佼卡位黃明志時段，不慎口誤：「憲哥……。」引發全場嘩然，黃子佼作勢拿起板凳暴走：「妳叫我什麼？人在佼幫心在憲，算了算了。」LuLu趕緊下跪求饒，笑翻全場。
黃明志擔任2021年台北年度觀光大使，今日一同揭曉跨年卡司蕭敬騰、伍佰、田馥甄、魚丁糸、林宥嘉等13組完整演出名單，晚會將結合多項最新技術，突破傳統製播限制，在5G高速帶領下推出「百人視訊合演」、「AR擴增實境運用」、「晚會即時自由視點」、「線上多視角觀看」等多項技術，帶給觀眾耳目一新的體驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。