兒怒寫「離家出走」紙條！媽打開一看秒氣消：先回來訂正
兒怒寫「離家出走」紙條！媽打開一看秒氣消：先回來訂正
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 19:13:05
雖然現代科技發展迅速，讓孩子很容易接觸各種資訊，但始終還是小孩，行為和思想亦脫離不了孩子般的稚氣。近日，就有網友透露，兒子鬧脾氣時寫下「離家出走」的紙條，原本火冒三丈的她，看到紙條後反而氣消了，還忍不住笑說「可以先訂正十次嗎？」貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，因為三年級要全面寫國字，但兒子還是寫注音，就算被唸了還繼續寫，所以讓她忍不住嘮叨幾句，沒想到兒子直接玻璃心碎滿地，氣得寫下紙條「ㄇㄚㄇㄚ我已『ㄌ一ㄥˊ』家出走了ㄗㄞˋㄐㄧㄢˋ」，讓她看了馬上消氣，還狠虧「看起來很有男子氣魄」。原PO接著對兒子喊話，怎麼會離家出走變成「ㄌ一ㄥˊ」家出走，「在你離家出走之前，錯字可以先訂正十次嗎？」她事後也解釋，雖然兒子平常有寫過、也會寫，但可能當下氣到失去理智，而且他也沒有真的離家出走，只是去上課而已。許多網友看完也紛紛調侃，「餓了就回來了」、「這紙條一定要留起來，可以笑一輩子」、「應該是被氣到忘記中文怎麼寫了」、「國文老師要哭了」、「其實媽媽捨不得，不然幹嘛還叫回來訂正10次」、「這小孩也太可愛了吧」、「看來中午就回來了」、「好可愛喔，當下媽媽的火都被他澆熄啦，只覺得很好笑跟可愛」。（編輯：許智超）