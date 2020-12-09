足球／重建五連霸王朝 民雄農工有「第一名」的隊長
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-09 18:08:13｜update2020-12-09 18:20:58
曾締造中學五人制足球聯賽5連霸的民雄農工，今年誓言重返榮耀，連衛冕軍復興高中教頭張仟縈都視為最大勁敵，民雄農工總教練朱家葦大讚今年高三隊長林榜科品學兼優是難得的球員，今年球隊目標直指冠軍。
109學年度中等學校五人制足球聯賽今年邁入第10年，參賽隊伍突破歷屆新高共有155隊，今日舉行記者會，宣布北區預賽將於21日在台北體育館開戰。已經在南區預賽脫穎而出的民雄農工今天也出席記者會。民雄農工近兩屆中斷連霸紀錄，去年四強被宜蘭高中逆轉追平，最後PK賽吞敗無緣爭冠，只收下第3名，朱家葦表示今年將記取教訓，不再太過急躁，「今年希望拿到第一，但現階段目標至少打進決賽。」
朱家葦對今年隊長林榜科讚譽有加，更看好他是未來國家隊不可或缺的一員，「品學兼優，人品和課業都好，班上都考第一名，頭腦很不錯，場下斯文、場上放得開，對我來說是難得的人才，尤其左腳球員少，他有優勢。」林榜科入選U20國家隊集訓名單。
林榜科高一踢過11人制，但還是鍾情於五人制節奏快、每個球員都可以碰到球，所以選擇留下，不過高中至今聯賽還沒拿過冠軍，因此霸氣喊出今年目標「當然是第一」。民雄農工今年陣容完整，張仟縈表示，「他們去年主力是高二，今年升上高三，戰力比去年還要好，是我們最大的敵人。」衛冕軍復興需通過北區預賽才有機會和民雄農工一較高下。