影／迎接全新2021年 「彰」開擁抱19日登場
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-09 20:10:00
彰化連續第二年舉辦感恩祈福晚會，今年活動將在19日於彰化縣立體育場登場，當天下午有散策市集、享食湯圓，晚上則有彰化之光強勢回歸演唱會，由亞洲天王任賢齊擔任壓軸演出，並有長達480秒的高空煙火秀，彰化縣長王惠美邀請全國民眾來彰化享美食、聽音樂，欣賞精彩表演與震撼高空煙火，在2020年歲末一同聚氣祈福，迎向嶄新的2021年，感受暖心幸福感。
王惠美表示，19日的「2020彰開擁抱，幸福來到」歲末祈福活動，從下午2點就有好吃好逛的「散策市集」，4點有「享食湯圓」，讓大家提早享用暖心冬至湯圓，晚上7點「彰化之光強勢回歸演唱會」隆重開演，包括米可白主持人、跨界搖滾「神棍樂團」、文青歌手小球莊鵑瑛、晨悠、百萬王子許富凱、創作歌手陳零九，還有壓軸的亞洲天王任賢齊。王惠美說，在活動尾聲，還有整整480秒震撼又精彩的高空煙火秀，獻給所有的朋友們，也感謝所有在疫情中努力付出的每個人，邀請全國鄉親屆時前往共襄盛舉，期待透過此祈福活動，告別2020年不好的一年，並迎接全新的2021年，新的一年經濟更繁榮更平安幸福快樂。
在活動前一天，彰化縣立美術館廣場前還有一場具有濃濃異國風情的「歡樂聖誕點燈活動」，王惠美指出，台灣歌手林育羣（小胖）將溫馨獻唱，王俊清、吳美琳及彰化市教會聯合合唱團也會獻唱多首聖誕歌曲一同歡度佳節，點亮耶誕，同時也開啟彰化八卦山「2021年月影燈季」北燈區點燈活動，象徵世界各地祈福儀式的卦山祈福燈區，會持續點亮到農曆年，來趟八卦山，體驗後疫情時代偽出國之旅。
彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長表示，19日的活動，協會中觀光工廠、休閒農場或者謝理事長帶領的彰化旅宿業者都有搭配提供免門票或者折扣的優惠，與縣府一起促進彰化觀光，也期望吸引更多外縣市的遊客到彰化觀光旅遊。王惠美說，祥安巴士臺中彰化往返也有優惠，歡迎全國民眾一起來共襄盛舉。