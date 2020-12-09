打房憂斷頭 央行：12月7日前申貸不受限
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-09 19:20:53
中央銀行7日祭出打炒房措施，讓不少業者憂心爆發違約或斷頭潮，銀行業者審核相關貸款時也有不同作法。對此，中央銀行今（9）日表示，借款戶於12月7日前已向金融機構提出正式之貸款申請書，並經金融機構錄案辦理者，均得適用修正前規定，金融機構仍應依相關授信法規、原則及其內部規範，覈實決定貸款條件。
央行表示，金融機構於12月7日（含）前已核准尚未撥款之不動產抵押貸款案件，其貸款條件合於核准時之規定者，得按原核貸條件辦理。央行解釋，由於金融機構內部核貸程序長短、繁簡不一，為免因此造成借款戶適用法規之差異，致生紛爭，爰給予相關作業之緩衝。實務上借款戶向金融機構提出貸款申請書時，雙方對貸款條件已有初步共識，為避免衝擊借款人原有之財務規劃，允宜適用其申請時之規定。
再者，央行的打炒房措施目的在於控制金融機構信用之健全穩定，並非在影響既往之貸款案件。因此，以申請時點為基準，不影響本項措施之執行效果與長遠政策目的。簡單來說，央行認為，若申貸者的申貸案是在12月7日前，就已經向金融機構提出申貸，金融機構也已經收案，就不受央行7日公布的打炒房措施影響。只不過，若申貸案因為不符金融機構核貸要求，就純屬銀行本身評估後的決定。