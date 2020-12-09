台中耶誕試點燈　柳川夢幻水舞燈光秀先睹為快

「2020台中好YA誕」11日分別在綠川、柳川水岸景觀步道登場﹔今（9）晚由市長盧秀燕在首度上演耶誕水舞燈光秀的柳川試燈，只見水舞隨著璀璨聲光婀娜搖曳，瞬間點爆浪漫歡樂氣氛 ，先睹為快民眾頻呼「好漂亮」，紛紛搶拍上傳分享。盧秀燕表示，每年綠川柳川的耶誕燈會都讓民眾很期待，今年絕美水舞燈光秀，又將成為民眾拍照打卡熱點。

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台中市政府新聞局長黃國瑋說，今年首度在柳川推出動態的水舞燈光秀，創造浪漫絕美的視覺饗宴，他強調，水舞燈光秀以環保為訴求，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規劃評估、河岸保護、動工到展演，均嚴格把關。

▲柳川景觀段（由台灣大道至民權路），主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業呈現。（圖／記者柳榮俊攝，2020.12.9)

今年柳川、綠川水岸燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（由台灣大道至民權路），主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現台中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化。



▲台中耶誕試點燈，柳川夢幻水舞燈光秀吸引民眾先睹為快。（圖／記者柳榮俊攝，2020.12.9)

盧秀燕表示，今年疫情延燒，很多人的生活受到影響，因此特別在舊台中火車站前廣場，設置耶誕主樹「禮讚之樹」，邀請在地工藝家蕭明瑜以9999朵彩結組成，傳達面對疫情仍要團結守護的意象。

耶誕水舞燈光秀將於12月11日至27日登場，每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次，只要拍照打卡100個點，前三名可獲獎品。