NOW辯風向／梁赫群「孔劉變郎朗」妙喻：同住喪失距離美

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節目一開始，阿樂公布了目前網友的投票數據，針對「婚後該不該與父母同住？」這議題，支持正方的比例僅有11％，而站在反方的則高達89％，罕見的超懸殊比例，說明了在年輕的網友心中，婚後與公婆同住實在是難以承受之重。
而率先出擊的反方申論梁赫群，一登台就用他擅長的幽默hold住全場，強調距離才能產生美感，形容自己「遠看像孔劉，近看像郎朗」，爆笑比喻距離的重要性，認為日常相處肯定有摩擦，而且和長輩同住難免遇到尷尬情況，像是先生洗完澡只穿內褲出來遇到婆婆、媳婦穿得清涼點遇到公公等謎樣劇場情節，在真實生活也確實有可能發生。何況先生若整天充當媽媽與老婆之間的溝通橋樑真的很累，「聰明的男人不會讓自己身陷險境」。
為了讓反方代表體會日常摩擦有時也會演變成戰爭的嚴重性，何妤玟更自爆在家吵架時，一旦來氣了什麼狠話都說得出口，即便對自己媽媽也會嗆聲「叫她去死」，超激尺度讓隊友都嚇傻，紛紛躲避想撇清關係，何妤玟稍後也趕緊透過鏡頭對媽媽喊話「我愛妳」，放送手指愛心挽回讓全場笑翻。
而今天的學生代表來了兩位不好惹的新面孔，蘇子朋與畢盈盈都是辯論賽場上的常勝軍，尤其畢盈盈不講話時看似文靜低調，一開口卻氣場全開化身「激動姊」，在替正方申辯時強調說婚後「不該」與父母同住太沈重，因為「不該」的語意後面總接著很負面的詞彙，像是不該說謊、不該騙人等等，但婚後與父母同住並非全然的壞事，比如說父母親或許可以幫忙照顧小孩，且先展現出願意與對方父母同住的態度，這也是一種愛的表現，而非以「不該」這樣決絕的價值判斷去妖魔化雙方的父母。
而人氣很旺的Eri在回答網友問題時則再次強調，華人對家庭還是有一種想像、很多長輩還是嚮往與子女同住，而且若擔心會發生摩擦，即便不住在一起還是可能會發生摩擦，既然結婚了雙方就都是一家人，理應愛屋及烏。
何妤玟在回答網友問題時則是展現出另一種價值觀，強調個人的老年生活理應個人負責，「你的孩子不是醫生社工護理師」，不要把重擔全放在孩子身上，銀髮族也可以獨立樂活，追求自己的快樂，不見得要全都寄託在孩子身上。
雙方的論點都有理有據，節目最後阿樂公布了觀賞直播的網友投票結果，經過整場辯論後，支持正方的比例提升到25％，而支持反方的比例下降到75％，相信網友們都有了一番不同的思考體悟。最後宋少卿指出，不光是孩子、父母其實一樣可以想一想這個問題，該不該與成家結婚的孩子同住是個大哉問，長輩們也別忘了自立自強。
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