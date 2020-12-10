NOW早報／NCC曝52頻道未來　42業者申請空頻、22家提替補

52頻道未來 NCC：42家業者申請空頻、22家提出替補

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針對52頻道未來去從，國家通訊傳播委員會NCC發言人翁柏宗昨（9）日表示，目前全國64家有線電視系統中，有42家申請空頻，另有22家申請替補頻道，其中有中嘉送寰宇新聞台、大豐電（含TBC台灣寬頻通訊）申請CNN，另有世新與國聲2頻道也申請以FRANCE24頻道替代。

▲NCC國家通訊傳播委員會。（圖／記者陳明安攝）

今日天氣／冷空氣稍減弱！氣溫略回升 北東仍有雨

今（10）天清晨水氣尚多，中南部雲量偏多，有些小飄雨，到了上午漸漸轉為之前東北風環境常見的迎風面降雨，北部、東半部地區及恆春半島仍會有斷斷續續的雨勢，其中，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。另外，由於連日降雨，土壤含水量已高，北台灣山區易有坍方及落石，前往此區域活動務必特別注意安全，中南部山區偶爾也會有小範圍降雨，中南部平地則回到多雲偶見陽光的天氣型態。溫度方面，隨著冷空氣減弱，各地氣溫有不等幅度的回升，清晨各地低溫19至22度間，白天北台灣高溫約21至23度，中部及花東25、26度，南部高溫可達27至29度，南部地區日夜溫差較大，請根據氣溫變化適時調整穿著。





修憲論壇／憲改最後一哩路 蔡英文捨我其誰





總統蔡英文在520就職典禮時提到，台灣將開啟修憲工程後，社會對於修憲的討論再一次攀上輿論高峰。蔡英文指出，有很多憲改議題，包括憲政體制，核心當然就是行政院長跟總統的關係如何形塑，但要討論憲政改革，尤其是憲政體制的改革，應該要經過廣泛討論，把所有可能有的發生的理想、制度實施過程中會不會有什麼窒礙難行？對國家未來的需要？是否可以讓整個行政團隊更有效率？都要一併討論。





蔡英文更強調，由一個連任、有執政經驗的總統來主導憲改比較合適，因為連任的總統和憲政改革的結論沒有利益關係，且在現有體制內運作過一段時間與經驗、知道問題在哪，才能有效領導憲政改革，對於憲改議題不會預設立場。



▲總統蔡英文先前在國慶大典上發表演說，宣示要將壯大的國家留給下一代，其中一步就是啟動憲改。（圖／記者葉政勳攝）

台積電衝破525元還能買？謝金河揭關鍵：好日子會很久





前（8）天台北股市在「護國神山」台積電股價衝上天價525元的帶領之下，指數曾到達14367點歷史新高點。對此，財信傳媒董事長謝金河也在臉書分析，直指「台積電這三年，股價從200變成525元，市值從5兆變成13.58兆元，這個變化真大，台積電漲到這個樣子還能不能買，沒有人能給肯定答案，但只有長期持股的投資者才能不憂不懼」。



▲在「護國神山」台積電股價衝上天價525元的帶領之下，前（8）天台股指數曾到達14367點歷史新高點。（圖／記者顏真真攝）

秋冬防疫專案罰真的！指揮中心：6人各罰1萬、多來自美國





為了因應全球新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心，日前公布秋冬防疫專案，要求所有入境者皆須檢附3日內新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，未提供者除非符合指揮中心公告4種條件（緊急協處、該國未提供自費採檢等），否則將一律依法開罰新台幣1萬至15萬元。



▲指揮中心昨（9）天公布，秋冬防疫專案施行至今，共開罰6人，每人1萬。（機場示意圖／NOWnews資料照）

小甜甜爆未婚懷孕！「領取媽媽手冊」回應了





36歲小甜甜單身6年，6月被拍到同居新戀情，宋姓圈外男友曝光，沒想到昨（9）日爆出小甜甜進度超車，已經到婦幼診所領取媽媽手冊，疑似未婚懷孕。對此，經紀人向《NOWnews 今日新聞》表示，「有任何消息也會跟大家說。」並未把話說死。（編輯：許苡晴）