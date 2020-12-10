「4生肖」天氣越冷桃花越盛開　第1位容光煥發喜事到

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生肖牛在陽曆12月，感情會有驚喜變化降臨。這是一個愛情邁向穩定的時刻，有伴者、你們磨合的越來越好，對於彼此的瞭解也更加的深刻，大有可能在農歷年前就能討論婚事，見雙方父母。這樣踏實的關係，讓你感到甜蜜安心。單身的生肖牛，月老則將帶你認識一位與你有相同興趣的人，你們非常有話聊，很快就能擦出愛的火花，你不如嘗試主動一些，愛情好運可不是每個月都會降臨的喔。天然的托帕石，為你增強溝通丶化解誤會。
第3名：生肖猴
在陽曆12月，生肖猴將擁有喜慶洋洋的大好運，更可能有婚姻之喜！天氣越嚴寒，你的愛情運就越旺，單身的生肖猴會放下之前對另一半的堅持與偏見，反而因此讓你發現過去不曾注意的好對象，而且對方真的待你極好，你們將發展出長久穩定的愛情。另外身邊認識已久的異性朋友，你們也很可能從朋友漸漸發展為戀人。總之，12月無論是有伴丶或單身的生肖猴，你們都可揮別過往，迎來欣喜的改變，使你們成功獲得美滿愛情。天然的石榴石為你增添女性魅力。
第2名：生肖龍
進入陽曆12月，生肖龍的愛情運勢會有各種驚喜降臨！你期待的事就要發生，能夠重新獲得感情的激情，對自己也更有自信，容易遇上驚喜表白，或是邂逅了你過去不曾考慮的異性，但最後你倆都互有好感，很快就能展開交往！所以12月，生肖龍記得假日多外出走走，特別是聖誕節，你認識新對象的機會絕對大增。另外，身邊那種有點熟丶又不太瞭解的異性朋友，只要感覺還不錯，就可以更深入解，因為對方極可能就是你期待已久的那個他。月老紅繩招桃花與好人緣，讓你人氣旺丶人品大爆發。
第1名：生肖蛇
陽曆12月，生肖蛇有著和諧圓滿、喜事到的大好運！越到寒冷的冬天，你就越想要有個美滿的愛情，可以被人寵溺呵護，心底更是默默羨慕身邊已經脫單的朋友。而陽曆12月就是你的最佳機會，現在的你就處於容光煥發的時候，身旁將有成熟穩重的對象對你示好，若對方的條件不錯，請你一定要考慮看看喔。而交往中的生肖蛇，關係變得更加穩定，能圓滿的享受二人世界的歡愉。在衣櫥懸掛天然翡翠的公雞掛件，可以斬斷爛桃花。（編輯：倪浩軒）
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